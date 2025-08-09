¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Paso de la Patria

Artistas de primer nivel en la Fiesta Nacional del Dorado

Por El Litoral

Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 07:00

Paso de la Patria se prepara para vivir la 60.ª edición de la Fiesta Nacional del Dorado, con un espectáculo que promete emociones únicas. 

Sobre el escenario mayor se presentarán Valentino Merlo, Rodrigo Tapari, Los Alonsitos, Mario Luis y El Polaco, junto a mas artistas.

La conducción estará a cargo de Sergio Lapegüe, aportando su carisma a una celebración que combina tradición, pesca y cultura.

Una cita imperdible para vecinos y visitantes.

Enterate de todas las novedades en las redes sociales oficiales de la Fiesta: @fiestanacionaldeldorado

