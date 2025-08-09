¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Faustina Frío en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 9 de agosto

Por El Litoral

Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 07:01

Un abogado vinculado a la causa Loan fue declarado culpable por defraudación

Secuestran seis motocicletas tras allanar un desarmadero ilegal

Rige una alerta amarilla por frío extremo en Corrientes

Forzó una puerta para robar, se cortó y dejó su ADN: le dieron cuatro años de prisión

Le quitaron la pensión a la mamá de Faustina, la niña correntina que venció el cáncer

Milei apuntó al Congreso: “Quieren quebrar la economía y llevarnos al abismo”

Correntina en defensa del Inta: "Somos un conjunto de científicos trabajando para un país"

En equipo, Colombi presentó los ejes de las propuestas para su Gobierno

Antonio Medina seguirá ausente en Boca Unidos








 

