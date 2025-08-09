Sábado de clásicos: Boca recibe a Racing y River visita a Independiente

La cuarta fecha del torneo Clausura tendrá un sábado especial: se jugarán dos clásicos. A las 16,30 Boca Juniors recibirá a Racing Club y desde las 18,30 Independiente será local de River Plate.

La jornada también contará con los partidos San Martín de San Juan - Sarmiento de Junín (14,30), Atlético Tucumán - Rosario Central (20,45) y Belgrano - Banfield (20,45).

Boca - Racing

Boca recibirá este sábado a Racing, en un encuentro que será clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo como técnico xeneize.

Boca llega a este partido en un flojísimo momento deportivo, ya que arrastra 11 partidos sin ganar, la peor racha de su historia. Esta situación pone en jaque la continuidad de Russo, quien necesita que sus dirigidos muestren una versión diferente a la de los últimos encuentros y consigan un buen resultado.

Racing, por su parte, viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra para meterse por primera vez en 10 años en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Costas tuvieron un flojo comienzo en el Torneo Clausura, sumando solo tres puntos producto de las derrotas como local ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata, y el triunfo en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba.

Independiente - River

Independiente recibirá este sábado a River, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.

Independiente llega a este partido en un muy flojo momento, ya que comenzó el semestre con el pie izquierdo. En el Torneo Clausura solo tiene un punto. Como si esto fuera poco, los dirigidos por Julio Vaccari vienen de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano de Córdoba.

Por su parte, River tuvo un inicio de torneo arrasador, mientras que en su último partido, los dirigidos por Marcelo Gallardo golearon 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.