SRA. SIXTA SOLANGE HADAD DE PASETTO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/8/2025. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestra Síndica Titular de la Entidad, Cra. Rosa Isolina Pasetto y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. c/861

SIXTA SOLANGE HADAD DE PASETTO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/08/2025. El Señor Fiscal General del Poder Judicial, Doctor César Pedro Sotelo, y el personal de la Fiscalía General, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Señor Fiscal de la UFIC N° 2 de Capital, Doctor Raúl Alfredo Pasetto, y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. c/324

SIXTA SOLANGE HADAD DE PASETTO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/08/2025. El equipo de UFIC Nº 2 participa con profundo pesar del fallecimiento de la señora Sixta Solange Hadad de Pasetto, madre del Dr. Raúl Alfredo Pasetto. En este difícil momento, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias al Dr. Raúl Alfredo Pasetto y a toda su familia. Acompañamos su dolor y elevamos una oración por la paz de su alma. c/325

SOLANYE HADAD DE PASETTO

Q.E.P.D.

Falleció el 07/08/2025. Se durmió en la Paz del Señor confortada con los sacramentos, cristiana práctica, mujer de fe formo una bella flia. Sus sobrinos Morales Hadad Kikú, Coco, Marta, Nelly, Patín, Lilú y flia. participan con profundo dolor su partida, dando gracias a Dios por haber tenido una Tía bondadosa, generosa, amorosa, una gran pintora, culta. Hacemos llegar a su flia, hijos Silvita, Jorge, Raúl, Rosita y Diana, yernos, nueras, nietos y bisnietos, nuestro acompañamiento y oraciones en este momento doloroso. Querida Tía Lanye, que tu alma, descanse en Paz, y goces del cielo prometido. Sus restos recibirán sepultura en la ciudad de San Roque (Ctes.).