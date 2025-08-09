Ituzaingó fue sede de la etapa provincial de los “Juegos Correntinos 2025"

Bajo la organización de la Secretaría de Deportes de la Provincia, durante el viernes se desarrolló la etapa provincial de los “Juegos Correntinos 2025” para adultos mayores de 60 años, sumando además la competencia de tiro con arco juvenil.

Las pruebas se llevaron a cabo en distintas sedes, entre ellas el estadio Mil Viviendas, y comprendieron disciplinas como ajedrez, circuito de habilidades motrices, newcom, orientación, sapo, pádel, tejo, tenis de mesa y truco. En paralelo, se realizó el torneo de tiro con arco en categoría juvenil, que aportó un matiz adicional a la jornada.

La convocatoria reunió a unos 300 deportistas en un ambiente marcado por la camaradería y el entusiasmo. El evento fue destacado por su “excelente organización”, a cargo del equipo técnico de la Secretaría de Deportes liderado por Jorge Terrile, quien subrayó que logística, hotelería, transporte y alimentación fueron planificados minuciosamente para el éxito de la cita.

En representación del gobernador Gustavo Valdés, Terrile remarcó la importancia de esta iniciativa para fomentar la salud, la integración y el bienestar de los mayores, y agradeció el compromiso del Gobierno Provincial con la promoción de una vejez activa y saludable.

Los atletas que lograron su clasificación en esta etapa provincial tendrán ahora el desafío de representar a Corrientes en los Juegos Nacionales, que se disputarán en la ciudad de Salta, del 1 al 5 de septiembre.