El candidato correntino que se volvió viral por el "32 de agosto" explicó la frase

Un supuesto furcio de un candidato a intendente de la localidad correntina de Santa Rosa se volvió viral a nivel nacional. Se trata de José Ignacio, quien generó una polémica tras afirmar: “Este 31 de agosto vamos a reventar las urnas y el 32 todos vamos a estar festejando y trabajando”.

La frase, que añade un día más al calendario, fue explicada por el propio candidato en diálogo con radio Mitre de Buenos Aires. En la entrevista, Ignacio, quien se desempeña como médico pediatra en la zona rural, reveló que el comentario fue intencional.

"Es un sloga político"

“Es un eslogan político, porque como estamos en campaña y no tenemos plata para hacer publicidad, se me ocurrió decir: ‘El 31 de agosto es la elección en Corrientes y el 32 festejamos’”, afirmó el candidato entre risas.

Ignacio explicó que la frase "pegó fuerte" porque el número 32 es el de la lista que representa en las elecciones. Para reforzar su punto, detalló que la cartelería de su campaña muestra la fecha de la votación y el número de su lista, con el mensaje: "Se vota el 31 y abajo dice lista 32".

El médico también contó que las críticas por el supuesto error no solo llegaron desde Buenos Aires, sino que en Corrientes “también dijeron lo mismo”.