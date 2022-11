Ciberataque contra el Parlamento Europeo tras votar sobre Rusia

El Parlamento Europeo definió ayer a Rusia como un estado promotor del terrorismo y, horas más tarde, fue víctima de un ciberataque.

Momentos después de aprobada la resolución, el sitio web oficial del organismo se vio inhabilitado. Muchos usuarios en redes mostraron que la pantalla arrojaba una imagen blanca en la que se informaba de un error.

La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, anunció en su cuenta de Twitter los hechos y aclaró que se trató de un “ciberataque sofisticado” y que “un grupo pro-Kremlin se ha atribuido la responsabilidad”. Se trata de KillNet.

A su vez, comentó que el departamento de tecnología estaba “luchando contra él y protegiendo nuestros sistemas”.

El ataque que sufrió el sitio fue un DDoS —ataque de denegación de servicio distribuido—, según afirmó el portavoz de la legislatura, Jaume Duch. “El sitio está actualmente afectado desde el exterior debido a los altos niveles de tráfico de la red externa”, comentó.

Este tipo de agresiones virtuales se basa en enviar una gran cantidad de solicitudes de ingreso a una determinada página, lo que provoca que el servidor no pueda responder a todas ellas y, por tanto, se vea colapsado. Es ahí cuando todos los usuarios que quieren navegar en el sitio —sin poder distinguirse aquellas falsas de las reales— no pueden hacerlo y, en su defecto, ven una leyenda que da cuenta de un error.

Por su naturaleza, los DDoS no dañan las redes porque no llegan a penetrarlas y, por tanto, no suele estar en peligro la información contenida en los servidores. Sin embargo, sí suelen ser una gran molestia, ya que imposibilitan la normal navegación de las personas que necesitan acceder a información.

Metsola entendió este episodio como una respuesta de Putin a la reciente resolución del bloque, por lo que escribió en su perfil: “Mi respuesta: Gloria a Ucrania”.

El grupo pro-Kremlin KillNet el mismo que, meses atrás, había provocado una caída en los sitios web de múltiples aeropuertos en Estados Unidos. En esa oportunidad, también se trató de ataques DDoS adjudicados por ciudadanos de Moscú.

Ayer, la Eurocámara se proclamó ante los “ataques deliberados de Rusia y las atrocidades cometidas contra la población ucraniana”, por lo que consideraron al país ofensor como uno promotor del terrorismo.

“La destrucción de infraestructuras civiles y otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario constituyen actos de terror contra la población ucraniana y crímenes de guerra”, lamentó el Parlamento.

A esta resolución se le sumó un reclamo a la Unión Europea por un nuevo marco jurídico que permita clasificar a estos Estados y restringir las relaciones del bloque comunitario con dichos países.

