Mauricio Macri: Para qué (Tercera parte)

Por Ricardo Leconte

Especial para El Litoral

El libro del expresidente Mauricio Macri titulado “Para qué”, contiene interesantes reflexiones sobre liderazgo, gestión de gobierno, valores y experiencias, que son de evidente utilidad para jóvenes, políticos, emprendedores y ciudadanos responsables e interesados por los problemas de nuestro tiempo.

Por ello, transcribo los siguientes conceptos fundamentales:

P 142 Descubrí una lección fundamental: los niveles de conocimiento que muestran las encuestas no convierten a una persona en un buen candidato y mucho menos en un buen gobernante. En otras palabras la fama no es todo. P 143 El 24 de agosto de 2003 ganamos las elecciones para Jefe de Gobierno de la ciudad, mi compañero de fórmula fue Horacio Rodriguez Larreta. Tres semanas después llegó el “ballotage” y junto a él la derrota. Ibarra alcanzó el triunfo con el 53 % de los votos contra el 47 % de nuestro frente.

P 144 Se aprende. Aquel momento de bajón, me hizo entender como ningún otro la importancia de los valores. Mi trabajo entonces como ahora es el mismo: unir. Contener a todos dentro del mismo sueño. A partir de ese momento supe que tenía que conducir. Es fundamental para la supervivencia de cualquier proyecto poder superar rápido el trauma de la derrota. Como he dicho el liderazgo aparece en las malas.

P 146 Les quise transmitir a todos la calma y la confianza que fuera posible. Les aseguré que iba a seguir. “Esto recién empieza.Tenemos que seguir trabajando juntos. Ahora tenemos una responsabilidad enorme y no podemos hacernos los distraídos. Quédense tranquilos que yo voy a seguir estando y los voy a cuidar. Nos votó casi la mitad de los porteños. A ver si cambian sus caras. María Eugenia Vidal me preguntó “¿Pero y a vos quién te cuida?” Le hice una confesión. Desde muy chico había reconocido en mi padre uno de los logros característicos del poder: la soledad. Ese lugar donde ya no hay nadie detrás tuyo y sólo contás con vos mismo. Había que seguir dando la pelea.

P 147 En la noche del 30 de diciembre de 2004 ocurrió la tragedia de Cromañón. No fue un accidente. Fue el resultado de una serie de prácticas irresponsables que existían en la ciudad sin que nadie hubiera hecho nada por cambiarlas

P 148 Casi un año después de la tragedia, en noviembre de 2005, laSala Acusadora de la Legislatura debía aprobar el inicio del juicio político a Aníbal Ibarra y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones. A pesar de las presiones sobre el periodista Borocotó que tomaron estado público que aparecía entregado al oficialismo, la oposición pudo reunir los votos para enjuiciar a Ibarra.

P 153 El proceso posterior a la tragedia de Cromañón nos hizo crecer a todos. Probamos que nuestro proyecto consiste en desarrollar una sociedad mejor.

P 155 Goar Mestre fue uno de mis grandes maestros. Goar siempre me decía que antes de sumar una persona a mi equipo debía tener en cuenta su calidad humana encima de sus capacidades técnicas.“Si es una buena pesona al menos en un 51 %. Tu podrás trabajar con él. Pero si no supera el 49 %, mejor olvídalo. Por más que sea un experto en un tema no te va a servir.”

P 157 Habíamos decidido disputar el poder para expresar el cambio y una ruptura radical con las formas más tradicionales de la política argentina. Antes de todo el PRO es un partido compuesto por buenas personas que comparten la vocación de servicio y una serie de valores y principios innegociables. He dicho muchas veces que no importa de donde viene cada uno sino a donde vamos todos juntos, si vamos a una sociedad abierta, integrada al mundo, democrática, republicana, con valores liberales, con progreso y desarrollo, entonces podemos jugar en el mismo equipo.

P 159 Las lealtades que surgen a partir de las ideas comunes son siempre las más duraderas en un territorio tan frágil como es el de la política. Y a la vez había que hacer un trabajo de docencia que, una vez más, todos tuvieran en claro qué y para qué estábamos buscando el poder.

P 160 En la política se conduce y se persuade. P 161 Había llegado el año 2007 y por segunda vez era candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad.

P 162 Obtuvimos más de un millón de votos que representaban nimás ni menos que 61 % del total de los sufragios. P 163 Estaba feliz porque habíamos llegado lejos. Había pasado el tiempo, habíamos crecido. Pero aún faltaba lo más importante: ¿Estaríamos en condiciones de cumplir lo que habíamos prometido a los porteños? Para Jefe de Gabinete elegí a Horacio Rodriguez Larreta. Es alguien con una enorme capacidad de trabajo y organización. Necesitaba que el Jefe de Gabinete fuese capaz de construir su propia autoridad sobre el resto del equipo y que pudiera ejercer la de manera autónoma.

P 165 El Jefe de Gabinete no es un ministro más. Mi idea es que se trata de una posición que exige coordinar el funcionamiento de los ministros y señalar el grado de cumplimiento de los proyectos. Este método fue una revolución en la manera de gestionar la Ciudad que luego llevé a la Nación, las reuniones de seguimiento con cada ministro y su equipo, la implementación del tablero de control con sus alertas a través de indicadores que rápidamente pudieran señalar los grados de cumplimiento de las metas, las reuniones de gabinete ampliado con la participación de segundas y terceras líneas y las propias reuniones de gabinete fueron responsables, en buena medida, de que hayamos podido llevar adelante la cantidad de transformaciones que fuimos capaces de implementar. La gestión del disenso es otro de los desafíos principales del ejercicio del poder. Para resolverlo decidí contar desde el inicio de mi actividad política con un pequeño grupo al que la prensa bautizó la “mesa chica!”

P 166 La dinámica de este espacio necesista de una profunda honestidad intelectual por parte de todos sus integrantes. P 167 Entre los peligros que encierra el ejercicio del poder, se encuentra la autocomplacencia. El poder genera una especie deaura de infalibilidad en quien lo ejerce que es completamente falsa y destructiva.

P 168 Llevar adelante nuestro “para qué” exige siempre convocar a los mejores. P 169 No le temo al riesgo. Sé que se pueda ganar o perder cuando uno toma riesgos, pero no lo puede ganar si uno no lo hace.

P 170 Ejercer el poder en el marco de una gran debilidad fueron decisiones no exentas de enormes amenazas y peligros. En esa suerte de inconsciencia, en ese salto hacia lo desconocido, en ese desprendimiento liberador reside la fuerza necesaria para alcanzar las grandes metas. La relación entre la consciencia y la audacia es una tensión central en el ejercicio del poder.

P 171 La aversión al riesgo es incompatible con el hacer.

P 172 La voluntad individual es siempre insuficiente. Siempre.

P 173 La omnipotencia que sentía al comienzo de mi carrera fue dejando paso a un lugar de mayor humildad. En el fondo se trata siempre de lo mismo: de resistir el miedo al fracaso, el aspecto más paralizante para un líder. Los líderes envejecen cuando más se alejan del riesgo y el cambio.El acceso masivo a la información a través del universo digital ha traído innumerables beneficios a la sociedad. Pero al mismo tiempo, ha generado un estado constante de insatisfacción y ansiedad.

P 193 La relación entre empatía y capacidad técnica es uno de los desafíos fundamentales para cualquier persona que quiera participar en política.

P 203 A principios de los años 80 Emilio Perina escribió el libro “Lamáquina de impedir”. La máquina de impedir se interpone entre el hacer y el no hacer. Es la manifestación del statu quo, del no cambio. P 204 Para quienes quieren que nada cambie es imprescindible frenar la transformación. Las verdaderas víctimas de esta maquinaria terminan siendo los ciudadanos, tomados como rehenes y a merced de larguísimos procesos, de manera que el beneficio del cambio termine por no llegarles nunca.

P 215 Para poder construir algo nuevo hace falta audacia y corazón. Es lo que le sobra a las otras dos personas junto a quienes fue posible la creación de CAMBIEMOS. Me refiero, claro está, a Elisa Carrió y a Ernesto Sanz.

P 216 El país en el que queríamos vivir la gente del PRO, los radicales, los integrantes de la Coalición Cívica es exactamente el mismo.

P 217 Supimos desde el primer momento que éramos más que unacoalisión circunstancial destinada a ser competitiva en las elecciones.

P 219 Las campañas electorales exigen un enorme trabajo de ingeniería comunicasional y logística. P 231 Antes de asumir la presidencia convoqué a todos los Ministros a una reunión en el Jardín Botánico. Les hablé del trabajo en equipo. Dije “Ahora que estamos todos juntos aquí, quiero que sepan algo. Algunos de ustedes ya han trabajado conmigo. Pero también hay otros que no me conocen en el día a día. Quiero que sepan que el primero que me traiga un “chimento”, me hable de operaciones en los medios o me venga a hablar mal de un colega, le voy a pedir la renuncia en ese mismo instante”.

P 233 Muchas de las mejores horas en el cargo fueron las que pasé en las “mesas sectoriales”. Ayudar al sector pública y al sector privado a trabajar juntos es un ejercicio fascinante.

P 234 Las “mesas sectoriales” crearon un clima cooperativo que tenía por objetivo mejorar la vida de los ciudadanos y ayudar a la economía del país.

P 237 El contacto entre el líder y su equipo debe ser permanente. En una organización del tamaño y la complejidad del Estado, era imprescindible contar con una mirada de conjunto sobre la marcha del proceso de cambio que estábamos implementando,

P 241 En marzo de 2016 publicamos un libro voluminoso que muypocos se han tomado el trabajo de leer. Lleva por título “EL ESTADODEL ESTADO” y se trata de una descripción detallada, ministerio porministerio y área por área, sobre la situación en la que encontramos el país a nuestra llegada. El kichnerismo no inventó el populismo. El relato populista está presente entre nosotros y en nuestro sistema político desde hace muchas décadas.-P 243 ¿Hasta dónde podía como presiente arriesgar la gobernabilidad con un programa de reformas que no era apoyado por la mayoría de los argentinos?

P 244 Uno de los mejores ejemplos de ir más allá de los objetivos iniciales estuvo dado por la política liderada por Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad.

P 247 No pudimos hacer todo lo que me había propuesto. A veces porque no nos dejaron. Otras, porque no supimos cómo. Pero siento que sembramos una semilla, la semilla del cambio. A diferencia de lo que sucedía en 2015, los argentinos hoy quieren más cambio y no menos. Lo quieren más rápido y no gradualmente. Exigen más libertad y no menos. Reclaman una cultura del poder distinta de las que le ha ofrecido el kichnerismo desde fines de 2019. Los argentinos también descubrieron “SU PARA QUÉ”

P 249 O somos el cambio o no somos nada.

P 250 El pequeño celular que tenemos en nuestras manos cambió radicalmente nuesra conducta como ciudadanos. El surgimiento del ideario liberal ha sido una verdadera vocanada de aire fresco frente al monopolio del relato populista. Temas de enorme importancia en la agenda del cambio como la reducción del déficit fiscal, el control por parte del Estado del orden público, el costo de la energía que consumimos, o la importancia de una educación pública de calidad han dejado de estar monopolizados por unos pocos.

P 251 Es más: el Estado es el que más ha hecho por destruir y complicar la vida de los argentinos con sus políticas irresponsables, costosas e ineficientes. No podemos llegar al gobierno con prejuicios ideológicos de ningún tipo. Habrá que tomar decisiones drásticas. Aquel “buenismo” que algunos señalaron durantenuestra gestión no va más.- El ”populismo light” no es una opción. El rumbo estará marcado por la estricta necesidad de equilibrar las cuentas públicas.

P 252 El costo de 6 meses de déficit de Aerolíneas sería más que suficiente para construir un nuevo puente entre Corrientes y el Chaco sobre el río Paraná, dado que el que hoy existe se encuentra colapsado.

P 253 Si consideramos los diez mil millones de dólares que ha perdido Aerolíneas desde su estatización, tan equivocada, por parte del kichnerismo en 2008, hoy podríamos contar con una red de trenes de carga a la altura de los mejores del mundo, una herramienta clave para potenciar el empleo en todo el país. He escrito ya que el gradualismo fue producto de nuestra debilidad y no de nuestra vocación. El próximo gobierno será más fuerte y su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen enlas primeras horas. La pobreza y el desempleo no pueden esperar. Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal. Es otro de mis aprendizajes en la presidencia. La reducción drástica del gasto público deberá estar entre las medidas iniciales. El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo a costa de los bolsillos de los consumidores. Quiero plantearlo con todas las letras: el Estado argentino, tal como lo conocimos, ha colapsado. Hoy no es más que una gigantesca fábrica de déficit, inflación y pobreza. Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas. La tecnología es y será siempre uno de los grandes aliados para la eficiencia y la transparencia.

P 256 Debemos terminar para siempre con los extorsionadores de la paz social. Por lo tanto, los que aportan con su trabajo y su esfuerzo esta ayuda, deberán poder monitorear en qué se gasta o se invierte cada peso.

P 258 He dejado para el final el tema de la educación, porque es el más importante de todos. Debemos reinventar nuestro sistema educativo. Debemos terminar con la idea de que son los sindicatos los que manejan la educación en nuestro país. El problema principal de la Argentina no es el kichnerismo sino sus ideas, que son las que nos condujeron a este desastre.

P 259 ESTE ES EL CAMBIO QUE QUIERO. SÉ QUE ES EL CAMBIO QUE QUIEREN MILLONES DE ARGENTINOS. No tiene marcha atrás ni concesiones. Resume mis aprendizajes sobre el liderazgo y el poder a través de muchos años. Es el “PARA QUÉ” para ganar el segundo tiempo. Recordémoslo una vez más: O SOMOS EL CAMBIO O NO SOMOS NADA.