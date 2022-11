Gran Hermano 2022: tremendo chape entre Daniela y Julieta

Tras el intenso y, parecería, breve romance entre Daniela Celis y Thiago Medina en la casa de Gran Hermano 2022, donde en tan sólo dos días hubo beso, mimos y concreción, en la noche del viernes la morocha sorprendió a hermanitos y televidentes con tremendo beso apasionado con Julieta Poggio frente a todos.

Lo cierto es que en la fiesta de todos los viernes, anoche los participantes de Gran Hermano optaron por hacer un asado a modo de previa del partido que Argentina disputará con México este sábado desde las 16 hs. y que podrán ver.

Así, pudo verse en vivo desde el envío de Telefe que conduce Robertito Funes Ugarte a las chicas charlando tranquilamente. Y de repente se oye a Daniela decir ok mientras Julieta se acerca y comienzan a besarse en la boca furiosamente.

Ante el asombro de todos los que estaban haciendo el programa, el conductor sorprendido atinó a decir “¿Un beso entre Julieta y Daniela?, momento, ¿podés ponerlo de vuelta?”, generando una revolución entre los integrantes de la transmisión.

En tanto, dentro de la casa mientras Pestaniela y Disney se comían la boca, una vez más Agustín fue testigo en primera fila del apasionado momento al pasar justo al lado de las chicas.

Claro que no hay nada de malo en la situación, lo que generó es sorpresa porque nunca se vio venir este acercamiento. Así, Ugarte se encargó de aclararlo: “¿Ustedes vieron lo que yo vi?, no que me asombre”, explicó el conductor.

Primicias Ya