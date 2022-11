Heinze fue presentado en Newell’s y Palermo en Platense

Gabriel Heinze fue presentado ayer oficialmente como el nuevo director técnico de Newell's Old Boys de Rosario, mientras que Platense hizo otro tanto con Martín Palermo.

El Gringo, como lo conocen futbolísticamente, estampó ayer su firma para arribar al club rosarino y calzarse el buzo de DT para iniciar su primer ciclo de la institución donde hace ocho años se retiró como jugador.

Heinze aseguró que la decisión no le costó “porque hay mucho del sentir”, en referencia a su vínculo con la parcialidad rojinegra.

“Hicimos un análisis y eso empezó a motivarse un poco más. Si bien la decisión no fue difícil de tomar es muy importante todo lo que analizamos, eso va a ser la verdad el día de mañana”.

El ídolo de la casa brindó sus palabras ayer al mediodía en la sala de prensa de Newell's, donde oficializó su arribo como entrenador.

Al mismo tiempo, el ex DT de Vélez Sarsfield remarcó que su equipo de trabajo será el mismo con el que se ha desempeñado hasta aquí.

“Es el cuerpo técnico que me ha acompañado siempre, con Mariano Toedtil y Nicolás Pavlovich como ayudantes de campo", sostuvo Heinze, quien en la misma línea separó su nuevo rol al de jugador, ya que "antes le pegaba a la pelota y ahora como entrenador uno abarca muchas otras cosas, como jugador es completamente distinto”.

A su vez, el ícono de la institución rosarina dejó entrever que su tarea se extenderá a coordinar el trabajo con las inferiores, con el fin de potenciar los recursos del club rosarino.

Por último, el Gringo adelantó que se prepara para atravesar esta nueva etapa en su club “con mucha pasión, dedicación y esfuerzo daremos todo lo que podamos. No creo que tenga que decirle algo al hincha porque nunca me gustó y porque lo que haga no se va a apartar de lo que hice antes”.

En tanto que Palermo fue presentado el día de su cumpleaños número 49, como nuevo entrenador de Platense y aseguró que tomó la decisión por el “entusiasmo” que le generó el proyecto del club de Vicente López.

“Me entusiasmó el proyecto. Trataré de dejar un huella importante en esta etapa de crecimiento del club que hace dos años ya está en Primera”, expresó el flamante entrenador en la rueda de prensa realizada ayer en el estadio Ciudad de Vicente López.

Palermo estuvo acompañado por Pablo Bianchini, presidente saliente, y por su reemplazante, Sebastián Ordóñez, quien asumirá oficialmente la próxima semana.

“Lo más importante es seguir formando chicos y la consolidación del equipo en primera”, agregó el Titán, quien luego de la conferencia de prensa recibió una torta con el escudo de Platense.

El Calamar será el sexto equipo de la carrera de Palermo como entrenador. El exdelantero pasó por Godoy Cruz, Arsenal; Unión Española y Curicó Unido, de Chile; Pachuca, de México; y Aldosivi de Mar del Plata.