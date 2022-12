Figueroa dijo que “hubo ensañamiento judicial” contra Cristina

La flamante presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa señaló que "hubo casos de ensañamiento judicial" contra la expresidenta Cristina Fernández y otros funcionarios durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

"De manera generalizada no lo puedo afirmar, pero hubo casos de ensañamiento judicial. Recuerdo las ocho citaciones de (el juez federal) Claudio Bonadio en un mismo día para la vicepresidenta", afirmó Figueroa a una radio oficialista.

En realidad, fue indagada en ocho hechos de tres causas y la ex presidenta no respondió preguntas y solo entregó un escrito con su descargo. Uno de los hechos por los que respondió la ex presidenta es el uso de los aviones presidenciales durante su gestión, un expediente que se desprendió del caso de los Cuadernos de las Coimas. Y otro por la importación irregular de Gas Natural Licuado.

La jueza recordó que intervino en recusaciones contra Bonadio pero que quedó "en soledad" en la sala de Casación que integraba. Además, sostuvo que se debió a que "evidentemente había elementos de prueba que indicaban que no correspondía que siguiera interviniendo ese juez (Bonadio) porque había demostrado parcialidad".

