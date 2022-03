Valdés confirmó que hubo 9.500 focos ígneos y alista otro crédito para el campo

En el marco de la Emergencia Ígnea que ya afectó más del 11 por ciento de la superficie, el gobernador Gustavo Valdés informó ater que en febrero hubo 9.500 focos incendios y anunció que alistan una nueva línea de créditos para productores.

Durante una entrevista realizada por Darío del Arco, de Radio Concepto, Valdés, consultado sobre el rebrote de incendios que se registraron ayer en los Esteros, aclaró que “vamos a seguir teniendo focos, espero que no lleguemos a la magnitud que teníamos antes. Estamos en un régimen de lluvia que no es habitual y eso nos complica, vamos a tener este tipo de hechos a lo largo del tiempo. Ya no más, espero, como tuvimos en el mes de febrero: 9.500 focos” .

“Es difícil de precisar la cantidad de focos activos, vamos mirando con cortes satelitales, pero estamos con los focos controlados trabajando, estando alertas y esperando lluvias”, continuó.

Y en medio de la polémica por los requisitos que complican la llegada de los camiones con alimentos para los animales, Valdés remarcó que “ahora estamos trabajando mucho en la línea de comida, de alimento, apoyo, subsidios a los productores y por supuesto recibiendo la ayuda de otras provincias donde tienen posibilidades de hacer rollos. Igual nosotros estamos haciendo, suplementando a los animales”.

Luego, reiteró el reclamo a Nación y dijo “lo que pedimos es que nos faciliten el traslado y el transporte de todo lo que sea ayuda, alfalfa de todo lo que venga en camiones que lo podamos recibir sin problemas. Una vez entrado en territorio correntino no existen inconvenientes, pero necesitamos que se liberen las líneas de ayudas para poder llegar inmediatamente a los productores”.

En esa línea, se debe señalar que tras los reclamos del Gobierno de Corrientes, Vialidad Nacional informó que en febrero el organismo nacional ratificó la flexibilización de las medidas.

Pérdidas

Luego de que los Productores de la provincia de Corrientes estimaron una pérdida económica de $69.056 millones debido a los incendios, la emergencia agropecuaria y la sequía, el mandatario provincial sobre las cifras dijo que “se van a presentar las pérdidas a lo largo del tiempo, no es que vos tenés inmediatamente las pérdidas cuantificadas una vez que se apagan los focos, vas a tener un déficit de pasturas hacia adelante que nosotros vamos a cuantificar”.

“Si tenemos un régimen de lluvia más regulares vamos a tener un menor impacto, pero si seguimos con sequía el impacto va a ser muy grande”, explicó.

“De igual forma, el daño es importante y estamos trabajando con los sectores”, aclaró para luego detallar las medidas que el Gobierno Provincial está implementando como las exenciones impositivas y las líneas de crédito y subsidios.

Asistencia nacional

Consultado sobre la ayuda que Corrientes recibió de Nación, Valdés indicó que “dijeron esto te mandamos en una primera etapa y después vamos a ver a medida que vayan necesitando. Por ahora estamos trabajando y estamos poniendo nosotros también recursos provinciales y estamos acompañando la asistencia. No es que simplemente estamos recibiendo plata y distribuyendo de Nación. Tenemos medidas que tienen impacto”.

En ese contexto, anunció que “vamos a estar trabajando fuerte en otra línea de crédito, porque necesitamos que sea real y efectiva la colaboración, con líneas de ayuda sobre todo subsidiada, porque hay productores pequeños que es difícil que puedan ir al Banco Nación a sacar un crédito o completar una carpeta para eso necesitamos líneas de acción directa para que puedan resolver sus problemas sin tanta burocracia”.

Sobre las promesas de asistencia de Nación y su cumplimiento sostuvo que “estamos en camino, pero nosotros necesitamos ir regulando la ayuda, no es una ayuda en un solo momento, nosotros necesitamos acompañar al productor durante un lapso de tiempo. Nosotros necesitamos líneas de ayuda que se vayan concretando”.

“En este momento estamos levantando la asistencia de quiénes son los productores, completando lo que tiene que ver con la cuantificación de los daños, cuáles son los campos que sufrieron más que están más al norte, cuáles son los que se quemaron al cien por ciento. Todo eso estamos cuantificando mientras estamos preparando la línea de crédito”, agregó.

En cuanto a la presencia de bomberos y brigadistas de otros puntos del país dijo que “todavía están los de Nación, pero la mayoría ya se retiraron, pero seguimos alertas”.

Por último, en referencia al diálogo que mantiene con Nación sostuvo que “trato de dialogar con todos, hoy tengo más diálogo con el Ministro del Interior (por Wado de Pedro). Me parece que está bueno que podamos tener diálogo a pesar de pertenecer a signos políticos distintos. También dialogo con el ministro de la Producción (Matías Kulfas) y con el Jefe de Gabinete Juan Manzur”.

“Pero en el caso de requerir, nosotros necesitamos presentar lo el daño consolidado al Presidente (por Alberto Fernandéz), vamos a estar pidiendo una reunión para trabajar hacia el futuro”, aclaró.