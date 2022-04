Gonzalo Heredia reveló que le hicieron una extraña propuesta indecente

El fanatismo no tiene medida: son muchos los actores que confesaron haber recibido varias propuestas indecentes. Sin embargo, algunas fueron más extrañas que otras. Así le sucedió a Gonzalo Heredia, sin dudas uno de los galanes de la televisión argentina, que durante una entrevista con Germán Paoloski contó una desopilante anécdota.

“Una vez, mi representante me mandó un mail, que le habían mandado a él, de un señor que cumplía años y que se imaginaba, quería cotizar, me quería a mí en el living de su casa, leyendo poesía desnudo. Quería sabe cuánto salía eso, una noche, dos horas”, relató en No es tan tarde (Telefe), y desató las risas de todo el estudio. “Y te pidió las métricas, te pidió las estadísticas”, acotó divertida una de las panelistas. “No me dio la posibilidad de negociar”, comentó divertido el actor.

En tanto, el conductor señaló: “Ante una situación así, podemos pedir una barbaridad, Gonza. Vos mandámelo y yo lo negocio. No sé quién era tu representante, pero no hizo bien su trabajo porque me pasa a mí y vos vas a recitar en pelotas”. “¡Olvidate! Hago una obra que se llama Desnudos”, ironizó Heredia sobre la pieza teatral que protagoniza junto a Esteban Lamothe, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Mey Scápola y su mujer, Brenda Gandini. “¡Pero claro! Y aparte recitar....¡lo bien que recita!”, cerró divertido el anfitrión.

Por otra parte, habló justamente de cómo es la relación con Brenda, con la que también comparte trabajo. “Nos llevamos genial, en el teatro somos compañeros. Redescubrís a tu pareja en un lugar laboral, y ser compañero también tiene esta complicidad...once años ya, es un pedazo”, comentó. Y habló sobre los planes frustrados de casamiento: “Me agarró una pandemia”. Además, reconoció sus tocs de limpieza: “Para mí la mesada de la cocina tiene que brillar y hay gente que no piensa lo mismo. Brenda no piensa lo mismo en ese sector de la casa, pero sí en otros sectores.

Muy activo en las redes sociales, el ex Valientes suele mostrar algunas postales de su intimidad familiar con su pareja y sus hijos, Eloy y Alfonsina. Pero en las últimas horas fue Gandini quien mostró a través de sus stories un tierno momento del actor con su hija más pequeña, que intentaba peinarlo. “¿Cuántas hebillas me vas a poner?”, se lo escucha decir a él. “Como 800″, le responde la nena.

A mediados de marzo, Heredia festejó su cumpleaños en Brasil junto a su familia, y también lo mostró en Instagram. “De por acá”, escribió junto a las imágenes de su escapada al país vecino: en algunas se lo vio posando solo, jugando en el mar con sus hijos y en otra, besando a su mujer en la playa. Pero además, Gandini se encargó de mostrar el íntimo festejo que le hicieron a Gonzalo por sus 40. En el restaurante del hotel, se lo ve recibiendo una gran torta que le trae una moza mientras sus íntimos aplauden y le cantan el feliz cumpleaños. En tanto, la más chiquita del clan aprovecha para soplar las velitas junto a su papá. Momentos después, se divierten escuchando a un cantante que entona “Calma”, el famoso tema de Pedro Capó y Farruko. Al día siguiente, hubo tiempo también para hacer picnic en el parque del resort y jugar en la pileta. “Mixed emotions” (emociones mezcaldas), tituló la actriz.

