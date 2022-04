Una mujer denunció que carreros le robaron un televisor

En Monte Caseros, una mujer denunció que dos jóvenes que se movilizaban en un carro tirado por caballo, le robaron un televisor de su casa ubicada en las calles Perello y General Paz de esa ciudad.

La víctima, Carmen Castro, señaló que el robo ocurrió a las 10 de la mañana del miércoles y que los delincuentes no llevaron más cosas por la oportuna intervención de su vecina, que los vio cuando subían con una bolsa para basura de color verde, dentro de la cual llevaban el aparato. “Yo estaba trabajando a esa hora en el colegio”, dijo la víctima al portal AVC Producciones, tras lo cual indicó que “rompieron las rejas y la ventana; entraron por allí, revolvieron todo y dejaron más cosas para llevar, pero no pudieron seguir porque los vecinos los vieron y me avisaron”, remarcó la mujer, que pidió mayor seguridad en la zona, porque asegura que “todos los vecinos fuimos robados por gente que anda en carros”, y en ese sentido pidió al Gobierno local que genere una legislación para controlar ese tipo de movilidad.

(WA)