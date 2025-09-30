Eduardo Ledesma Pregunta: hoy José Victor Piñeiro

En el episodio 29 de Eduardo Ledesma Pregunta, hablamos con José Victor Piñeiro. Guitarrista, compositor y docente correntino, es Licenciado en Música por la Universidad Nacional de Misiones y Profesor Superior egresado del Instituto “C. H. De Biasi”. Investigador del chamamé y autor del libro Guitarra Pueblera (Eudene), integra las cátedras de Música del Litoral en la UNaM y de Chamamé en la UNNE. Forma parte del trío chamamecero Tajy, con el que grabó discos, realizó giras por Latinoamérica y prepara su gira europea Raíz Chamamé, que saldrá en días más.

En este episodio: hablamos de su formación académica, la creación de Tajy, su investigación sobre el chamamé de Nino Ramírez, la preparación de la gira por Europa y los desafíos de enseñar y difundir un género que es patrimonio cultural vivo del litoral.

Una charla donde la guitarra se vuelve raíz y puente entre tradición e innovación.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.