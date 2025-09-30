¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía Federal Argentina Jubilados y pensionados Unne
INSEGURIDAD

Corrientes: detuvieron al motochorro que provocó la muerte de una mujer de 65 años

El hecho se produjo después de realizarse un allanamiento en un barrio de la capital correntina. Tras el operativo, se halló al autor del delito. 

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 11:26

La Policía de Corrientes informó este martes que detuvo al delicuente que mató a una mujer de 65 años tras intentar robarle su cartera. La mujer presentó heridas graves después del arrebato, lo que produjo su traslado inmediato al nosocomio local , donde consecuentemente, murió.

El jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, confirmó que la detención se produjo después de realizarse un allanamiento en las calles Larrea y un pasaje sin nombre del barrio Pujol, donde se encontró al autor del delito. El hecho ocurrió el pasado 18 septiembre en el barrio 9 de julio de la ciudad capital.

Durante el robo, el motochorro intentó arrebatarle la cartera, provocando que la mujer fuera arrastrada varios metros hasta caer al suelo, golpeando fuertemente su cabeza contra el asfalto. A raíz de la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde murió tiempo después a pesar a los esfuerzos médicos.

La investigación, a cargo de las autoridades policiales y judiciales, continúa su curso para determinar la responsabilidad penal del detenido y esclarecer todos los aspectos del caso.

