Lluvia en Corrientes Javier Milei Policía Federal Argentina
POLICIA DE CORRIENTES

Corrientes: un hombre murió tras recibir un disparo a quemarropa por parte de su vecino

Pese a ser trasladado al hospital para ser atentido, se confirmó su muerte debido a la gravedad de la herida.

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 08:22

La Policía de Corrientes informó que inició una investigación el lunes tras la muerte de un hombre que recibió un disparo a quemarropa en la ciudad Capital.

El hecho ocurrió sobre calle Juan Manuel de Rosas al 1.500, donde un hombre mayor identificado con el apellido Quintana, de 23 años, resultó herido de gravedad luego de recibir un disparo de un hombre de apellido Mendoza, de 28.

Las primeras averiguaciones indican que ambos eran vecinos y registraban un conflicto de vieja data que terminó de esta manera.

El servicio de emergencia trasladó a Quintana hasta el Hospital Vidal, donde se confirmó que murió debido a la gravedad de la herida.

En tanto que el otro protagonista del incidente quedó detenido y fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continúan las diligencias del caso.
 

