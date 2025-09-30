Corrientes: un hombre murió tras recibir un disparo a quemarropa por parte de su vecino

La Policía de Corrientes informó que inició una investigación el lunes tras la muerte de un hombre que recibió un disparo a quemarropa en la ciudad Capital.

El hecho ocurrió sobre calle Juan Manuel de Rosas al 1.500, donde un hombre mayor identificado con el apellido Quintana, de 23 años, resultó herido de gravedad luego de recibir un disparo de un hombre de apellido Mendoza, de 28.

Las primeras averiguaciones indican que ambos eran vecinos y registraban un conflicto de vieja data que terminó de esta manera.

El servicio de emergencia trasladó a Quintana hasta el Hospital Vidal, donde se confirmó que murió debido a la gravedad de la herida.

En tanto que el otro protagonista del incidente quedó detenido y fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continúan las diligencias del caso.

