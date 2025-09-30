Corrientes celebra el Karaí octubre con comidas típicas, música y tradición guaraní

La Municipalidad de Corrientes anunció que este miércoles 1 de octubre se realizará la tradicional celebración del Karaí Octubre, una fecha muy arraigada en la cultura guaraní.

El encuentro será en la Plaza de la Tradición (Eucaliptal), en avenida Raúl Alfonsín y Laprida, de 18 a 21 horas.

El evento, organizado por la Dirección de Seguridad Alimentaria a través del Programa Manos Porá, ofrecerá una jornada para toda la familia con degustación de platos típicos, sorteos, espectáculos musicales en vivo y propuestas para compartir con vecinos y turistas. Se espera la participación de alrededor de mil personas.

Una tradición con raíces guaraníes

De acuerdo con la mitología guaraní, el Karaí Octubre es un duende que aparece al inicio del décimo mes para castigar a quienes no fueron previsores y no guardaron alimentos. Para conjurarlo, las familias correntinas preparan el jopara, un guiso abundante de carne y porotos que, según la creencia, asegura prosperidad y aleja la escasez.