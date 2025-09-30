¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Paulo Dybala Río Uruguay Incendio en Corrientes
Paulo Dybala Río Uruguay Incendio en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
COMISARIA DE ITATI

Hallaron y recuperaron un equipo de audio denunciado como sustraído

En recorridas por la localidad, el aparato fue encontrado en un baldío

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 20:09

En un descampado ubicado por calles Fray Juan Gamarra y una cortada de la localidad de Itatí, hallaron y recuperon un equipo de audio que luego se comprobó que había sido denunciado como sustraído.


Se trató de un trabajo de los efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, durante recorridas de prevención realizadas en distintos ámbitos de la localidad. Tras encontrar el aparato averiguaron su legal procedencia y saltó en los registros que habría sido sustraído momentos antes de un inmueble de ese mismo casco urbano.


Posteriormente la Fiscalía en turno, dispuso que el equipo compuesto por consola y tres bafles de tamaño grande marca Noblex fuera restituído a la propietaria.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD