Hallaron y recuperaron un equipo de audio denunciado como sustraído

En un descampado ubicado por calles Fray Juan Gamarra y una cortada de la localidad de Itatí, hallaron y recuperon un equipo de audio que luego se comprobó que había sido denunciado como sustraído.



Se trató de un trabajo de los efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, durante recorridas de prevención realizadas en distintos ámbitos de la localidad. Tras encontrar el aparato averiguaron su legal procedencia y saltó en los registros que habría sido sustraído momentos antes de un inmueble de ese mismo casco urbano.



Posteriormente la Fiscalía en turno, dispuso que el equipo compuesto por consola y tres bafles de tamaño grande marca Noblex fuera restituído a la propietaria.