El río Uruguay comenzó a bajar luego de permanecer cerca del nivel de alerta

A mediados de septiembre, el caudal del Uruguay comenzó a subir, y uno de los puntos más críticos fue Paso de los Libres, donde el pasado viernes el agua quedó a solo unos centímetros del nivel de alerta. Según los últimos datos de Prefectura Naval Argentina, este martes empezó a bajar y de los 7,23 metros descendió 10 centímetros.

El Uruguay a la altura de la ciudad libreña, marcó este martes por la tarde los 7,13 metros, dando un poco de alivio. La tendencia se encuentra en baja, por lo que se espera que comience a descender.

Cierre de la costanera

El pasado viernes, el río marcó 7,17 metros, muy cerca del nivel de alerta fijado en 7,50 metros. Ante esta situación, el Municipio de esa localidad resolvió el corte total del tránsito vehicular en la costanera, ya que el agua comenzó a avanzar sobre las calles de circulación. Se espera que con los días se logre normalizar esta situación.

Río Uruguay en otros sectores de Corrientes

Lo cierto es que el Uruguay creció en Alvear, Yapeyú, La Cruz, Bonpland y Monte Caseros, en todas estas localidades al igual que en Paso de los Libres comenzó a descender el caudal. No pasa lo mismo en Santo Tomé y Mocoretá donde se ve un marcado ascenso.

Teniendo en cuenta los datos de Prefectura Naval, el comportamiento del Uruguay a la altura de Paso de los Libres comenzó a crecer el pasado 21 de septiembre, cuando superó los 5 metros. Con el correr de los días, continuó en creciente y para el 24 de este mes alcanzó los 6 metros. En dos días superó y marcó los 7,17 metros a tan solo centímetros de los 7,50 metros que es el nivel de alerta del caudal en ese sector de la provincia.