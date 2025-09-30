¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Paulo Dybala Río Uruguay Incendio en Corrientes
Paulo Dybala Río Uruguay Incendio en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ESQUINA

Demoraron a un menor y recuperaron objetos relacionados con dos delitos

Además secuestraron un arma de fuego con proyectiles
 

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 21:21

En relación con dos hechos delictivos ocurridos días atrás en la ciudad de Esquina, la Comisaría de Distrito Primera, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, logró demorar a un menor de edad y recuperar varios elementos relacionados con las causas.


El procedimiento se llevó a cabo en una zona conocida como Laguna Lugo, donde se procedió a la demora del sospechoso, presunto autor de ambos delitos. Se secuestraron preventivamente prendas de vestir y una bicicleta marca Nordic, utilizados al momento del hecho.


Además, se recuperaron dos celulares denunciados como sustraídos: un iPhone 13 y un Xiaomi. Durante el allanamiento, también se encontró un arma de fuego tipo revólver calibre 22 largo y proyectiles, que fueron secuestrados preventivamente, iniciándose una causa conexa por orden de la Fiscalía.
El menor y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD