Demoraron a un menor y recuperaron objetos relacionados con dos delitos

En relación con dos hechos delictivos ocurridos días atrás en la ciudad de Esquina, la Comisaría de Distrito Primera, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, logró demorar a un menor de edad y recuperar varios elementos relacionados con las causas.

El procedimiento se llevó a cabo en una zona conocida como Laguna Lugo, donde se procedió a la demora del sospechoso, presunto autor de ambos delitos. Se secuestraron preventivamente prendas de vestir y una bicicleta marca Nordic, utilizados al momento del hecho.

Además, se recuperaron dos celulares denunciados como sustraídos: un iPhone 13 y un Xiaomi. Durante el allanamiento, también se encontró un arma de fuego tipo revólver calibre 22 largo y proyectiles, que fueron secuestrados preventivamente, iniciándose una causa conexa por orden de la Fiscalía.El menor y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.