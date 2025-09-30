Jubilados y pensionados de Corrientes tendrán beneficios exclusivos en supermercados

Más de 7 millones de jubilados y pensionados de Anses podrán acceder a un programa de descuentos en las principales cadenas de supermercados de la Argentina, el cual está habilitado desde septiembre.

La medida busca mejorar la capacidad de compra de los adultos mayores y fortalecer al comercio interno, sin costo para el Estado.

El beneficio incluye un 10% de descuento en compras generales y, en algunos comercios, un 20% en productos de perfumería y limpieza. Los supermercados adheridos son Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día, con distintas modalidades y topes según cada cadena.

Beneficios para clientes del Banco Nación

Quienes cobren sus haberes en el Banco Nación tendrán un 5% de reintegro adicional en compras pagadas con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO, con un tope de $20.000 mensuales. Además, recibirán una remuneración diaria sobre el dinero que mantengan en sus cuentas.

Beneficios para clientes del Banco Galicia

En tanto, los jubilados que perciban sus haberes en el Banco Galicia podrán acceder hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras en supermercados, farmacias y ópticas. También tendrán la posibilidad de obtener rendimientos diarios en cuentas remuneradas, sin tope de saldo.

Este plan de descuentos se complementa con lo previsto en el presupuesto 2026, que contempla un aumento de jubilaciones y pensiones por encima de la inflación proyectada, reforzando el poder adquisitivo de los adultos mayores.