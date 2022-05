Alberto y Patricia Bullrich fueron convocados a una nueva mediación

Tras el fracaso de una mediación el año pasado, el presidente Alberto Fernández avanzó en una demanda contra la jefa del PRO Patricia Bullrich por unos $100 millones. Es por los dichos de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri sobre un supuesto pedido de coimas de funcionarios del Gobierno a la farmacéutica Pfizer en la negociación por la compra de vacunas contra el covid-19.

Hoy habrá una audiencia de conciliación entre el jefe de Estado y la dirigente de la oposición en el juzgado civil que interviene en la causa.

Según se detalló, la audiencia está prevista a las 12 en la calle Talcahuano 490, donde funciona el juzgado civil 21 a cargo de Luis Saénz. Trascendió que el jefe de Estado se presentará acompañado por su abogado Gregorio Dalbón. La demanda busca que Bullrich se retracte de sus dichos o pague los daños de esa aseveración.

Ya en la mediación previa a la demanda, no hubo acuerdo. Ahora, se busca esta consulta de conciliación dentro del expediente. Si sigue sin haber acuerdo, se abre el caso a prueba en donde el jefe de Estado busca un resarcimiento de $100 millones, según hizo publico su abogado, con el fin de que sean donados.

Lo que provocó el inicio de esta demanda fueron los dichos de Bullrich el año pasado en el canal La Nación+. “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, dijo la titular del PRO en referencia a la negociación entre el exministro de Salud y el laboratorio Pfizer para comprar sus vacunas contra el coronavirus.

Tanto Fernández como González García y el laboratorio desmintieron a Bullrich. “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna covid-19”, sostuvo el laboratorio a través de un comunicado. También lo hizo el gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, cuando expuso a principio de mes en el Congreso Nacional. Por su parte, González García también recurrió a la Justicia. “Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”, dijo el ex ministro de Salud.

En aquel momento, la titular del PRO ratificó sus dichos en la red social Twitter: “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras les vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables. Los argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la Justicia. El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.

Inicialmente, apenas se anunció la demanda, hubo una obligatoria mediación en donde no hubo acuerdo. Vía zoom, frente al jefe de Estado, Patricia Bullrich ratificó sus dichos.

(FB)