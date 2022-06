Buenos Aires regula el uso del lenguaje inclusivo para facilitar el aprendizaje

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que se regulará el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas para facilitar el aprendizaje de los alumnos.

El objetivo es potenciar la enseñanza de los estudiantes, que se vio significativamente afectada como consecuencia de la pandemia por covid-19. “Para promover el aprendizaje de leer y escribir los chicos tienen que dominar las normas del idioma español tal cual es”, sostuvo el mandatario.

“La pandemia no fue gratuita, tuvo un impacto muy fuerte en el aprendizaje y el lenguaje, lo que se confirmó con los resultados de las evaluaciones educativas. En la Ciudad de Buenos Aires no vamos a permitir que los alumnos avancen si no tienen los saberes necesarios. Por eso estamos tomando muchas medidas para compensar el tiempo perdido: adelantamos el inicio de clases, aprovechamos cada hora libre, abrimos las escuelas los sábados y avanzamos con un plan para mejorar la fluidez y comprensión lectora”, sostuvo Horacio Rodríguez Larreta ayer.

“Ahora estamos sumando una medida más para simplificar la forma en que los chicos aprenden e incorporan el lenguaje. Vamos a ordenar el uso de la e, la x y el @ en el momento de la enseñanza y establecer una guía para comunicar de manera inclusiva sin necesidad de modificar la lengua. Buscamos aclarar y simplificar el aprendizaje”, anunció el jefe de Gobierno porteño.

Mediante una nueva resolución de su Ministerio de Educación, la Ciudad de Buenos Aires regula la utilización de la “e”, “x”, “@”, etc. por parte de los docentes en las escuelas. Además, brinda una guía de prácticas y recomendaciones para una comunicación inclusiva. La medida aplica únicamente a los contenidos que dictan los docentes en clase, al material que se le entrega a los estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos.

La semana pasada, Rodríguez Larreta presentó, junto a su ministra de Educación Soledad Acuña, los resultados de las evaluaciones Fepba (Finalización de Estudios Primarios de la Ciudad de Buenos Aires) y Tesba (Tercer año de Estudios Secundarios de la Ciudad de Buenos Aires) que ponen en evidencia la realidad educativa de los alumnos. Lo más afectado fue la comprensión lectora en lo que se obtuvo un resultado promedio que demuestra un retroceso de casi 4 años.

En este contexto y con el fin de facilitar la forma en que los chicos aprenden y adquieren el lenguaje, los docentes deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza.

La nueva norma se basa en la premisa de que la lengua española brinda diversas opciones para comunicarse de manera inclusiva sin necesidad de tergiversarla, ni de agregar mayor complejidad a la comprensión y fluidez lectora.

La medida aplica únicamente a los contenidos que dictan los docentes en clase, al material que se le entrega a los estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires profundizará el Plan de Recuperación de Aprendizajes con nuevas iniciativas específicamente diseñadas para los alumnos de primaria y secundaria y se profundizarán las existentes.

Detalle de los fundamentos de la nueva medida

La Academia Argentina de Letras recomienda que “se preserve la enseñanza-aprendizaje de la lengua en todos los niveles educativos y laborales si deseamos que nuestros alumnos (...) escriban con cierta fluidez y corrección y, sobre todo, comprendan lo que lean y escriban”.

La Real Academia Española en el informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, ha sostenido que “el uso de la ‘@’ o de las letras ‘e’ y ‘x’ como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español (...)”.

Corresponde como tarea primordial del sistema educativo promover el desarrollo del lenguaje oral y proporcionar conocimientos y capacidades básicas de lectura y escritura (...), tomando los recursos que ofrece la lengua para expresar, comunicar y recrear expresiones culturales conforme las pautas promovidas por la Unesco (Cine 2011).

Asimismo, el Gobierno porteño repasó las experiencias de Francia y Uruguay, donde la utilización del lenguaje inclusivo deberá ajustarse a las reglas del idioma español, utilizándose las expresiones inclusivas siempre que se cumplan con aquellas, estableciendo en el marco del compromiso asumido con la equidad de género.

