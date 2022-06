Video: la furia del Chaqueño Palavecino cuando la policía lo quiso sacar del escenario

El Chaqueño Palavecino se enfureció mientras estaba realizando un show en Salta, en la localidad de Vaqueros, en una participación de Vaqueros le canta a Güemes, el festival en el que se homenajea al general Martín Miguel de Güemes.

En esta oportunidad, el cantante de folclore se encargó de cerrar la noche frente a cientos de personas. Como el show musical se extendió más de lo que estaba previsto por la organización del evento, un policía se subió al escenario para frenar el recital. Esta actitud generó el enojo del popular artista.

En el canal de noticias Crónica mostraron un video en el que Palavecino expresa su furia por la presencia policial. “Si quieren verme, será en otro lado porque a Vaqueros no vuelvo más”, señaló el artista. Incluso tiró el micrófono al piso al bajarse del escenario. “La gente, el pueblo estaba alegre y que suban y te corten, ¿para qué diablos venimos?”, cerró el Chaqueño.

Esta no es la primera vez que el cantante protagoniza un escándalo durante un show. En mayo de 2019, el artista se presentó en La Plaza de la Música para despedir su disco número 33, pero la velada se vio opacada por un tenso momento que ocurrió junto a un músico que subió al escenario.

Renzo Tapia se encontraba entre el público disfrutando del espectáculo cuando un grupo de personas comenzaron a insistirle al artista que lo invitara a subir al escenario para que cantara con él. Pero cuando el cantante finalmente lo hizo, fue de muy mala gana.

“Acá andamos, con la cabeza media a gachas, puteado mal. Yo soy de Traslasierra, tengo un conjunto desde hace varios años y lo tenía como ídolo al Chaqueño, desde niño. Fui a escucharlo anoche y unas señoras que me siguen, porque canto hace 20 años en la Plaza de Cura Brochero a la gorra, comenzaron a pedirle que me suba a cantar con él”, contó Tapia en diálogo con Radio Suquía.

“Él se negó al principio y después preguntó ¿quién es Renzo? Cuando me vio exclamó ‘¡Ah, pero es un viejo!’… Cuando subo al escenario me dice ‘cantá vos’, y yo le digo ‘cantemos juntos maestro, usted es mi ídolo’ y él me dice ‘no, cantá vos, a ver qué podés hacer’”, siguió.

“En la mitad del tema intenté agarrarle la mano para que cantara conmigo, me corrió y me dijo ‘no me toqués’, entonces yo seguí cantando. Cuando termina el tema lo quiero saludar y ni me saludó. ‘Seguí cantando’, me dijo, y cuando empiezo a cantar la otra canción él se va, y cuando voy saliendo para saludarlo me mira y me dice: ‘prepárate un grupo si querés cantar la puta que te parió’”, contó.

“Ahí me re puteó, me dijo de todo, me dijo palabras que no las puedo ni repetir… Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo”, cerró Tapia. Luego, escribió un extenso mensaje en Facebook sobre el mal momento que había vivido: “Muy triste la acción del chaqueño realmente no se que habrá pensado yo solo quería darme el justo de compartir un tema con él, porque realmente lo admiraba, pero mostró su lado más feo, después de tanto insistir me permite subir a cantar, pero nunca dejo su denigramiento de lado, sin nombrar los desprecios, y malos gestos”.

Por último, agregó: “Cuando me acerco a despedirme y agradecerle termina diciéndome que si quiero cantar que me busque un grupo. En el momento pensé que era todo un chiste hasta que empezó a insultarme. La verdad que no termino de entender su enojo, si él me da el permiso de subir que necesidad tiene de comportarse así, o sera que se enojo porque al dejarme solo pensó… que no iba a saber que hacer o porque la gente respondió con aplausos y gritos. Simplemente me lleve una gran desilusión del que alguna vez fue mi ídolo”.

