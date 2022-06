Alberto le respondió a Cristina y defendió a organizaciones sociales

El presidente Alberto Fernández le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández, luego de que esta cuestionara el accionar de algunas organizaciones sociales. “Que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas, a veces, injustas", dijo el jefe de Estado.

“Les quiero agradecer a las organizaciones que estuvieron al lado nuestro, que nos ayudaron llevando compromiso adonde no existía, quiero agradecérselos aunque algunas hagan picardías que no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que generalice”, afirmó.

“Las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados. No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos”, dijo el Jefe de Estado al encabezar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

En la misma línea, dijo que las organizaciones “no se llevaron la plata de los más vulnerables” sino que “los acompañaron”.

“No cedamos. Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y estemos muy unidos”, añadió.

Las declaraciones del primer mandatario llegan un día después de que la Vicepresidenta encabezara un plenario de la CTA en Avellaneda, en donde le dedicó unas palabras a los movimientos piqueteros y especialmente al Movimiento Evita. Sin nombrar a la organización, Cristina sostuvo que el peronismo “es laburo” y no planes. “Si Evita los viera”, deslizó.

“Si va un periodista entrevistando a la gente por la calle y preguntando quién trajo a los piqueteros, van a decir que los peronistas. Que son hijos de las políticas populistas. No, es una equivocación. Los piqueteros son hijos de las políticas neoliberales de los 90”, argumentó. La propuesta de la vicepresidenta fue que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de planes sociales” ya que, dijo, hoy están “tercerizados”.

“Sé que hay cooperativas que laburan, que producen, porque las vi trabajar, pero así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? el Estado debe recuperar ese rol y transparentarlo frente a la opinión pública”, exhortó.

“No me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo; no es depender de un dirigente barrial que me dé el alta y la baja. Que el Estado recupere, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita viviera... ¡mamita!”, remató.

