Anselmo: “La Nación no tomó las medidas necesarias para prever esta situación”

El ministro de Producción de la provincia, Claudio Anselmo, se refirió a la escasez de combustible y consideró que el “Gobierno nacional no tomó las medidas necesarias a tiempo para prever esta situación”. También destacó el acompañamiento del Gobierno provincial al sector tras la sequía y los incendios.

“Lamentablemente, es una complicación muy grande que nos está afectando el desarrollo normal tanto de la producción como de todo el movimiento de mercadería y logística. Esperamos que alguna medida del Gobierno nacional permitan resolver o paliar en parte la situación y que podamos acceder al combustible necesario y a precios que sean competitivos si no está complicando mucho el desarrollo de nuestra actividades”, dijo sobre los inconvenientes que están sufriendo los productores por el desabastecimiento de combustible.

“Hoy hablaba con el secretario de Agricultura y Ganadería, Norberto Mórtola, y me decía que es plena época de recolección de limón y esto complica porque hay que llevar a larga distancias para el procesamiento, para la extracción de aceite; el sector forestal que estamos en plena época de cosecha, también la exportación de los productos, de los tachos de madera”, explicó sobre los sectores más complicados y agregó que “en general, hay sectores que requieren más disponibilidad de combustible para el desenvolvimiento de sus actividades tanto en la recepción de las materias primas o insumos, como en el despacho de sus productos”.

“Hay que tener en cuenta que tuvimos dos años donde la actividad estaba limitada por la pandemia. Eso hizo que no se sintiera déficit de abastecimiento de combustible. Hemos tenido algunos momentos críticos en el pasado, pero creo que el Gobierno nacional no tomó las medidas necesarias a tiempo para prever esta situación, donde iba a ver una mayor demanda y además está relacionado con lo que es la cosecha gruesa en el centro del país y esto ha hecho que esta situación no se pueda resolver a tiempo”, señaló.