†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. El señor Carlos Romero Feris, Sra. Bertha Valdovinos Zaputovich de Romero Feris, participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. El señor Miguel Gaviña Naón y Sra., participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. La familia de Adolfo Navajas Artaza participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. Enrique Durand de Cassis, Alina Montorfano (a) y sus hijos Constanza y Nahuel, Victoria y Hendrik, y Enrique (a), participan con mucho pesar el fallecimiento de tan bella persona y ruegan por el eterno descanso de su alma, acompañan especialmente a su hija Barbara, y a toda su familia en este momento de tanto dolor. c/661

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. Bodi Popescu y María Antonia Amadey y sus hijos Cristian y Victoria Bogdan Adrián y Ana despiden con mucha tristeza a la querida Gloria con quien hemos compartido tantos momentos felices. c/663

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. Vicky Rodríguez Cuimbra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Bárbara en este difícil momento.

†

FERNANDO JOSÉ

PALMA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. Tus compañeros y compañeras de la Sección Recaudación Ag. Corrientes participamos con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido compañero Leandro Palma y rogamos una oración en su memoria y que la pena que siente en su corazón sea aliviada por el amor de aquellos que le rodean. c/660

†

FERNANDO JOSÉ

PALMA

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. Norma Pereira, su hijo Sergio Melzner y Ricardo Almirón Pereira participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su querido amigo Leandro Palma, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a toda su familia. c/662

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. “El que cree en mí no morirá nunca”, Mabel Alicia Muzzio participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Gloria y acompañan con todo cariño a Bárbara y Mar, Jackelin y Horacio, nietos, primos y familiares rogando oraciones a su memoria. c/429

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Gisella Balderiote e hijas despiden a Gloria con mucha tristeza y cariño y ruegan y una oración a su memoria. c/430

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Margarita Cremonte de Perrens, hijos, nietos y bisnietos participan con inmensa pena su fallecimiento, ruegan oraciones para la querida Gloria. c/431

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Carlos Edgar Majul, Laura Pasetto de Majul y Edgar Majul participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria. Ruegan al Señor cristiana resignación para su familia. c/433

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Emma Fernández Capurro y Germán Brunel con inmensa tristeza participan el fallecimiento de su queridísima amiga de toda la vida acompañando con cariño a sus hijos. Rezando oraciones por su descanso en PAZ. c/434

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Sus primos, Héctor Raúl Cornejo y María del Pilar Enríquez, junto con sus hijos Lucio y Victoria Saiach, Manuel, María del Pilar Enríquez, junto a sus hijos Lucio y Victoria Saiach, Manuel, María del Pilar y Orlando Börgel, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos en estos dolorosos momentos y ruegan una oración en su memoria. c/435

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Pablo Seferian, Mirta Picchio acompañan con cariño a sus hijos, nietos, rogando oraciones en su memoria. c/436

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Juan Carlos De Marchi, María Hortensia Millan de De Marchi, hijos y nietos participan con mucho pesar el fallecimiento de la querida Gloria. c/437

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Héctor José Desimoni, su esposa e hijos participan con profunda tristeza el fallecimiento de su prima y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento elevando una oración por su eterno descanso. c/438

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Guyi y Matela Leconte con gran pena participan su fallecimiento, abrazan a sus hijos, nietos y familiares con oraciones por el eterno descanso en paz del alma de su amiga. c/662

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Mónica Adén de Paterlini, sus hijos Julián y Agustina, Juan y Alejandra y Eugenia, participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Gloria y acompañan a su familia con mucho cariño. c/428

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. María Lucía Meabe de Alonso e hijos, María Graciela Meabe, José Alberto Meabe y Gloria Tassano de Meabe participan con mucho pesar el fallecimiento de la querida Gloria y ruegan una oración en su memoria. c/427

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Ma. Amelia Galmarini de Flores Durán e hijos participan con pesar su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma. c/425

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Romilio A. Bruzzo, su esposa Leonor Martínez Pomarada, sus hijos: Julio Cesar, Stella Maris, Ma. Evangelina. Juan, Ignacio y Maica y sus nietos: Pilar, Estanislao, Juan Telmo, Santos, Isabel, Alfonso, Silvestre y Nazareth participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con mucho amor.

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Ernesto Seoane Riera y Edith Ercilia T. Mohando, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y sobrinos. c/416

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Alejandro Abraham (a), Graciela Zaimakis de Abraham (a), sus hijos Alejandro y Carla Magnani, Raisa y Miguel Terrasa, Victoria (a) y Bruno Gomes (a), Marcos y Valeria Cornaló, Juan y Paola Olivera, sus nietos Carmela y Joaquina, Lis y Valentino, Matías y Sofía y Benjamín participan su partida al cielo donde ya está transitando los campos floridos en compañía de los ángeles y de la mano del Señor. Abrazamos con el corazón a sus queridos hijos y nietos. Te vamos a extrañar, amiga del alma. c/516

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Hugo Solé, Martha Desimoni, hijos y nietos participan el fallecimiento de la querida Gloria y ruegan por su eterno descanso. c/417

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Doddy Nalda participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de profundo dolor. c/419

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. María Graciela Regalini, sus hijos Jorge, Costanza, Ramiro y Lucrecia, hijos políticos Gascón, Ma. Eugenia, Luis y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/419

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Su prima Marta Gigliani de Goitia, sus hijos Carmelo, Soledad y Juan Pablo, Julieta y Juan Cruz y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a Jacquelin, Bárbara, Georgie, nietos y sobrinos en tan triste momento. c/423

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Cristela O. de Gigliani, sus primos Guillermo, Andrés y Susana (a), acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración por el eterno descanso de Gloria. c/423

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Los propietarios del Edificio Mendoza participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan una oración por su eterno descanso y piden a Dios consuelo y paz. c/422

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Querida Gloria, con mucha tristeza te despedimos y acompañamos con sincero cariño a tu familia. Te voy a extrañar, Irene Meana Colodrero de Sanabria, hijos y nietos. c/424

†

GLORIA ELENA

GIGLIANI DE YOUNG

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. La Sociedad Rural de Corrientes participa con pesar el fallecimiento de su distinguida socia, acompañando con afecto a sus hijos y familiares en este difícil momento, y rogando que brille para ella la luz que no tiene fin. c/242

†

GLORIA ELENA

GIGLIANI DE YOUNG

Q.E.P.D.

Falleció el 04/07/2022. Enrique Smith Estrada, Carolina Chamas de Smith Estrada sus hijos Caro, Isa y Harry despedimos a Gloria con mucho cariño y acompañamos a su familia, en especial a Jacquie en este momento de dolor. Elevamos una oración en su memoria. c/243

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Solo gracias salen de mí y de seguro de todos quienes tuvieron el placer de conocerla, por tantos momentos cuando generosamente compartías tus risas, tu cultura infinita, tus finos modales, tu casa, tus hijos y nietos que son tus más preciados regalos y que nos los has legado. Toda tú eras la imagen de la maestra que enseña con su presencia y accionar desplegado graciosamente donde ibas y en cuanto grupo actuabas dejando a tu paso una estela de luz imborrable en la memoria de quienes tuvimos la gracia de disfrutarte y en tus postrimerías, consciente del Señor, para que la canción de tu alma conjugue la melodía divina que inspira el amor al Padre en el corazón de los hermanos y lo has logrado Gloria muy amada, ¡ya estás en la gloria! Vuela alto de la mano de Johnny que te ha venido a buscar un 4 de julio en su 58 aniversario de casados como para que no queden dudas de que ya estás transitando los campos floridos que nos contara San Agustín, junto con tus seres queridos ya desaparecidos en compañía de los ángeles. La Virgen del Carmen te ha llevado junto a ella rápidamente para que no sufras físicamente, y para desesperanza de nuestras pequeñas mentes que no comprenden que la vida es un soplo, solo nos has precedido marcándonos la huella. Te amo, amiga querida. Graciela Zaimakis. c/517

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. María Antonieta Danuzzo de Gómez, con dolor en el alma despido a mi querida prima hermana Gloria, con quien compartimos la vida desde la niñez hasta estos días, hoy me toca decirle adiós. Dejarás un gran vacío en la familia y en la sociedad Correntina MUJER LUCHADORA. Inteligente de FUERZA y mucha fe. Ya descansa en los brazos del Señor Dios, nuestro Señor, pido oraciones por su alma. c/244

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Maria Antonieta Danuzzo de Gómez, junto con sus hijos, nietos y bisnietos, participa con gran dolor la partida de Gloria y acompaña a sus hijos, nietos y familia, rogando oraciones por el descanso en paz de su alma. c/244

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. José María Botello, Ma. Antonieta Gómez Danuzzo, sus hijos Juan Ignacio(a), Paula y Juan Ramón Albornoz y nietos Santiago, Trinidad, Francisco, Josefina y Agustín, despiden a Gloria con mucha tristeza y acompañan a Jackelin, Bárbara, Jorge y toda su familia con mucho cariño en tan triste momento. Rogamos por su descanso en paz. c/244

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Félix María Gómez Danuzzo despide a la querida Gloria con mucha tristeza. Acompaño a su querida familia con gran cariño. c/244

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Hernán Félix Gómez Danuzzo, Ana Carmen Laplaza e hijas Milagros, Agustina y Belén(a), despiden a Gloria con gran pena y acompañan a toda la familia con mucho cariño. c/244

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Martin Félix Gómez Danuzzo, Ma. Eugenia Llano y sus hijos Máximo, Joaquín, Bautista y Sol, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con mucho cariño. c/244

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Raquel Lotero de Ezcurra, junto con sus hijos Aixa y Ricardo Peverelli, Constanza, sus nietos y bisnietos, despide con tristeza a una querida amiga de toda una vida y acompañan con cariño a toda la querida familia. c/244

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Roberto Gómez Cullen, María Susana Belcastro y familia despiden con profundo pesar la partida de la querida Gloria, acompañando en el dolor a sus hijos, nietos y familiares, agradeciendo oraciones en su memoria.

†

GLORIA GIGLIANI

DE YOUNG

Q.E.P.D

Falleció el 04/07/2022. Rafael Rossetti, Juana Inés Jantus y familia lamentan mucho el fallecimiento de la querida Gloria.