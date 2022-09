Wali: “Sin querer, durante toda la vida fui construyendo lo que hoy estoy viviendo” 

@veroechezarraga

El arte está en sus genes. Es hijo de una escritora y un hombre del mundo de los deportes que además dibuja, pinta y ejecuta distintos instrumentos. Eduardo Beltrán, más conocido como Wali es un correntino que en plena pandemia alcanzo fama nacional e internacional con sus personajes La Jenny y Juan Carlos, convirtiéndose hoy en el humorista que más tickets corta en todo el país. “Sin darme cuenta, durante toda la vida fui construyendo lo que ahora me está pasando. Es que paralelamente a mi profesión siempre hice cosas que tenían que ver con el arte como por ejemplo pintar, escribir, actuar, bailar o tocar en bandas entre otras cosas”, contó a El Litoral.

Mientras prepara una gira por Paraguay, Europa, México, Chile y Colombia, Wali realiza shows en Argentina y el fin de semana pasado estuvo en varias localidades misioneras con entradas agotadas y cuatro presentaciones (a lleno total) en la capital de esa provincia. El 30 de septiembre a las 21 se presentará en el salón Gran Paraná de Casinos del Litoral de la capital correntina (ciudad que lo vio nacer) donde ya se agregó una función. Lo que sigue es parte de una conversación que el artista mantuvo con este matutino el viernes por la noche antes de salir a escena en el teatro de la ciudad misionera de Puerto Rico.

¿Cómo nació la Jenny?

El nacimiento de la Jenny fue una locura, porque yo venía de trabajar durante más de 20 años en el ambiente de los gimnasios, venia con eso de familia de toda la vida. Entonces esto empieza como algo solidario, yo con el personaje de Cachilo (que fue furor en la zona). La Jenny surgió porque me había ido a un evento zumba o algo así, donde es todo fluor, entonces llegué a casa y me encontré una peluca y me puse a jugar un poco. Nació de esa manera, me acuerdo qué subí un video y tuvo un poco más de repercusión que los otros y eso me llamó la atención. De ahí fue como un sin parar, y pocos meses después ya estábamos con los teatros.

Con el personaje de Cachilo recorrí el interior de Corrientes, Chaco, parte de Formosa parte de Misiones, pero cuando surge la Jenny fue como una explosión a nivel nacional, incluso lo que explota primero fue Uruguay, el interior de Uruguay y Montevideo, esos fueron como mis dos primeros lugares fuertes.

¿Cómo construiste tu carrera artística, y el personaje de la Jenny?

Primero, la construcción mía de lo que pasó fue algo de toda la vida sin darme cuenta. Paralelamente a mi profesión siempre hice cosas que tenían que ver con el arte, es que mi mamá (Moni) es escritora, y mi viejo (Ito) dibujaba, pintaba, tocaba distintos instrumentos, entonces mamé eso de muy chiquito, estudié teatro, estudie edición, toqué en muchas bandas, venía siempre por ese lado, hasta que un día utilice todo eso para actividades solidarias y lo empecé a hacer como juego que terminó siendo mi pasión casi sin darme cuenta.

El personaje de la Jenny al comienzo creo que lo construí con cosas que me pasaban a mi y las hacía en caricaturas y las exageraba. Llevaba mi vida a pequeños monólogos con palabras inventadas que perduran hasta hoy como cachicalienta y todas esas cosas. A veces un amigo me contaba lo que le pasaba y lo llevaba al monologo y se iba formando esa personalidad que tuvo la Jenny después.

¿Qué crees que hace que la gente conecte tanto con ese personaje?

Yo creo que se sienten identificados. Primero hay que partir de la base de que es una caricatura, algo exagerado de la vida y eso la gente lo entiende enseguida. Obviamente por la forma de ser que tiene la Jenny y Juan Carlos las personas se sienten identificadas o dicen alguna vez fui así yo o mi mujer, y sacando el género, como hombre podes sentir que sos como la Jenny y como mujer podes ser como Juan Carlos. Algunos me dicen: “Conozco a alguien así, mi mamé era así con mi papá, tengo una tía así”. Lo bueno es que la gente me escribe y me cuenta que era así y ahora miran los videos y se ríen en vez de estar peleando.

¿Cómo fue el proceso desde que hiciste tu primer teatro hasta irte a vivir a Buenos Aires?

Yo hago mi primer teatro en Corrientes, en el Teatro de la Ciudad. Era todo un desafío para mí, si bien yo ya venia haciendo festivales y boliches con Cachilo, el teatro era algo diferente. Me acuerdo que eso fue un 30 de agosto porque era el cumpleaños de mi mujer (Milagros) por eso no me olvido la fecha, y si me olvido ella me mata (risas), y de ahí habrá pasado un mes y medio y yo me hago amigo de Naza Motola y de los chicos de Sin Codificar. Primero pruebo en Buenos Aires y en Uruguay solo, sin producción y después para enero del 2020 estábamos instalados en todos los teatros del Gran Buenos Aires y Capital y todos agotados. Era como ¿qué pasó?, ahí ya tenía un equipo que lo sostengo hasta hoy, que gran parte de la producción y de la parte técnica es el equipo que estaba antes con Midachi entonces también eso me generó una especie de responsabilidad extra para hacerlo cada vez mejor, porque hay un equipo que trabaja muy fuerte atrás. Cada vez se suma mas gente porque cada vez las giras se hacen mas largas y tratamos de mejorar con luces, pantallas y hoy debemos ser en el equipo completo unas 12 personas.

¿Cómo fue la decisión de mudarte de Corrientes a Buenos Aires?

Fue todo muy loco, porque cuando surge todo esto (y como te digo, arrancamos enero llenando todos los teatros), yo tenía que estar ponele jueves, viernes, sábado y domingo en Buenos Aires, y en Corrientes lo que quedaba de la semana, entonces entre ir y volver estaba dos días en Corrientes y a mi me estaba matando, porque Valentino mi hijo más chiquito era recién nacido, yo soy muy unido a mi familia y hable con la producción y les dije que la única forma de que yo podía seguir con esto era si estábamos juntos. Hablamos con la familia y tomamos la decisión en cuatro días.

Se fueron y ¿Cuánto tiempo después empezó la cuarentena?

Tuvimos la mala suerte de que llegamos el 13 de marzo y creo que el 15 de marzo se hace cuarentena estricta en la zona donde estaba yo.

¿Cómo fue que te cierren los teatros cuando estabas empezando a vivir de eso?

Te cuento una cosa que nunca conté y que para mi es importante. Con la plata que había ganado en esos primeros shows, lo que hice fue alquilar el departamento por todo un año, más todos los gastos de traslado y todo lo que hay que hacer en una mudanza y me quedé seco. Llegamos y lo único que teníamos en el departamento eran unos colchones y las valijas, éramos seis y teníamos una valija cada uno (lo permitido para llevar) y algunas cositas más en la mano. Y así con las valijas y los colchones aguantamos creo que hasta agosto. O sea, nosotros pasamos la cuarentena más aburrida del mundo en el sentido de no tener cosas extras para divertirnos, pero como familia igual fue hermoso y siempre, por más que haya sido un momento feo y mucha gente pasó mal, se añoran esos días en que podíamos estar todo el tiempo con los chicos, y esa es la parte buena que me quedó. También hay que decir que eso nos hizo más fuertes como familia. Me levantaba todos los días sin entender mucho cual era el sentido de lo que estaba pasando porque viste que estábamos en un momento que no sabíamos si el mundo se terminaba al otro día. Entonces yo me levantaba y pensaba en un guion nuevo, en un video nuevo, sin saber si el teatro iba a volver algún día porque el tema del teatro estaba cada vez más complicado. En ese tiempo la gente cada vez acompañó más, creció más el personaje, casi sin darme cuenta pasó un año y volvimos.

Volvieron cuando había que pagar el alquiler de vuelta

Claro parece que se dio todo justito. Volvimos con aforo muy chicos (el 30% en Buenos Aires) y el acompañamiento de ese día que volvimos a hoy fue una locura. La gente me adopto y hasta ahora nos seguimos agradeciendo por cómo nos acompañamos mutuamente en ese tiempo tan triste.

¿Cuántos videos haces por día?

Cuando estoy muy loco hago tres, pero siempre trato de hacer uno o dos, o un video y una foto un meme o algo. Hoy a cada video lo guiono, lo pienso bien, antes era un poco más prender la cámara y hablar medio a las apuradas y contar alguna historia a mi manera, pero obviamente cada día trato de mejorar más. Veo mucho y analizo que es lo que a la gente le gusta hoy y lo que le dejó de gustar, y estoy muy pendiente de las criticas para creer y ser mejor cada día, lo cual con las redes sociales es muy difícil porque la gente juzga mucho al actor de las redes sociales. Viste que vos miras una serie o una película o escuchas una canción y no se juzga al actor que esta matando a alguien, o miras El Marginal y hay violación drogas y no pasa nada, pero en las redes se juzga eso y cuesta todavía. Yo no tengo nada que ver con el personaje de Jenny o con el de Juan Carlos (bueno por ahí si con Juan Carlos si un poco más tengo que ver) pero si de a poco la gente va entendiendo que es ficción.

¿Cómo te llevas con el tema de los haters?

No tengo tantos. Pero cuando encuentro uno o dos, trato de preocuparme mucho por lo que pasó, a ver si a alguien no le gusta o si alguien me insulta, después termino hablando y si tengo la posibilidad le muestro como soy para que vea que no tiene nada que ver con los personajes. Que se entienda que es un personaje lo que estoy mostrando ahí y después tengo mi familia, tengo mi vida, tengo otros pensamientos. Pero no encuentro tanto de eso.

En tu familia actúan todos

Si, siempre están presentes todos, les gusta, están contentos con eso, siempre están participando, y lo tomamos siempre como un juego, como algo divertido.

¿Qué estas proyectando ahora?

Tenemos proyecciones que ya se están cerrando para España, México, Colombia, Chile, y Paraguay que se viene este año.