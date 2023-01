Paso de la Patria no tiene agua desde hace tres días por la demanda y destacan que la bajante del río Paraná agrava la situación. Lograron incorporar una bomba para abastecer al hospital, pero desconocen cuándo se podrá resolver el problema en su totalidad. Piden apoyo del Gobierno Nacional o Provincial.

Vecinos y autoridades de Paso de la Patria confirmaron que hay inconvenientes con el servicio de agua potable por la inmensa demanda en la ciudad. Norma Gervasoni, vecina de Paso de la Patria, comentó que: “Empezó el lunes a la tarde, tenemos personas que alquilaron nuestra casa y a la hora llamaron para avisar que no había agua”.

Sostuvo, en diálogo con radio LT7, que se comunicó con la Comisión Vecinal de Saneamiento que brinda el servicio y le respondieron que en casi toda la ciudad estaba con problemas. “La gente paga y uno es responsable, pues vienen a descansar y se encuentran con este inconveniente”, agregó la mujer.

Al respecto, Guillermo Osnaghi, intendente de la localidad, confirmó a El Litoral que: “Estamos con problemas de abastecimiento de agua. Es un problema de vieja data que hasta que no se amplíe la planta no se va a solucionar”.

Según indicó: “Se necesita el apoyo del Gobierno provincial y el Gobierno nacional para hacer este tipo de obras”. El funcionario explicó que se planificaron obras, pero por problemas de presupuesto no avanzaron. “Se está haciendo una ampliación de 100 metros cúbicos, es una obra de $37 millones, pero lo que pasa es que Covesa tuvo que juntar la plata para hacer la obra pero se demoró porque no dieron los números”, sostuvo.

“Lamentablemente no se tomó ninguna medida del Gobierno provincial para resolver este problema que ya tiene dos años. Todo el pueblo está con complicaciones”, mencionó. Además, indicó que lograron gestionar, a través del Gobierno de Corrientes, un apoyo para el Hospital de la localidad. “El hospital estaba sin agua, ahora mandaron un tanque cisterna que era el que se estaba usando en Itatí y con eso se resolvió el problema del agua en el hospital”.

Sobre los causantes, Osnaghi mencionó que: “Se hicieron muchas piletas y ese es uno de los problemas. Tenemos la bajante del río y la sequía que agravan la situación”. “La toma del agua está lejos y significa que hay que alejar las bombas y se hace que trabajen el doble porque tienen menor rendimiento. Por la bajante, las bombas deben trabajar acostadas lo que hace que se deterioren porque deberían hacerlo apoyadas en el piso de forma vertical”, mencionó.

En tanto, hasta el momento no hay respuestas sobre cuándo se resolvería el inconveniente en la villa turística. “Se necesita el apoyo del Gobierno provincial o nacional para sanear. Sin eso, es muy difícil. Hay que cuidar el agua, hay mucha gente”. Además, recordó que: “El que hace piletas tiene que hacer una perforación porque de esa forma no se consume el agua potable. Se hicieron muchas casas nuevas lo que quiere decir que Paso de la Patria siguió creciendo, pero no damos abasto”.

Sobre la energía eléctrica señaló que es un problema que está resueltos en partes. “Era un problema grave, pero la Dpec viene trabajando, invirtiendo. La verdad que la obra es necesaria”, mencionó el intendente. “Tuvimos problemas de cortes porque se tuvieron que podar muchos árboles porque las ramas pasan los cables de media tensión y se generan problemas”, cerró.

La Municipalidad de Paso de la Patria, además, recordó ayer a través de sus redes sociales que está prohibido, por ordenanza municipal, desagotar agua de pileta o agua servida en la vía pública. También pidieron apoyo de los vecinos para denunciar casos como este ante las autoridades del Juzgado de Faltas al siguiente número: 3795110653.