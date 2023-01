Boca Unidos conoce cuándo comenzará la competencia

El Consejo Federal del Fútbol Argentino (Cffa) oficializó la fecha de inicio y la forma de disputa del Torneo Federal A 2023, que para esta nueva temporada tendrá un formato prácticamente similar al anterior, con algunos retoques en los cruces eliminatorios de la segunda fase y la promoción frente a un equipo de la B Metropolitana por un ascenso extra a la Primera Nacional.

El medio especializado Solo Ascenso señaló que “luego de no recibir objeciones por parte de los clubes participantes, el ente máximo del fútbol del interior oficializó todos los puntos necesarios para la disputa del Torneo Federal A 2023”.

La fecha de inicio del certamen, que contará con la participación de 34 equipos, divididos en dos zonas de 17, será el próximo 19 de marzo, con la disputa de una etapa Clasificatoria y otra Eliminatoria, al igual que la última temporada.

La etapa Clasificatoria se llevará a cabo por el sistema de puntos en cada una de las zonas, las cuales se jugarán por el sistema de todos contra todos a dos ruedas (dentro de cada grupo), en partidos de ida y vuelta.

Clasificarán a la etapa Eliminatoria del primero (1°) al octavo (8°) de cada zona (Total: 16 clubes), los que se ordenarán de acuerdo al mayor puntaje que obtuvieron en la etapa Clasificatoria.

Los enfrentamientos serán: 1° vs 16°; 2° vs 15°; 3° vs 14°; 4° vs 13°; 5° vs 12°; 6° vs 11°; 7° vs 10°; 8° vs 9° a un solo partido. Los equipos ubicados en las mejores posiciones actuarán de local.

Los ocho mejores pasarán a la segunda ronda clasificatoria, donde volverán a cruzarse a un solo partido de acuerdo a la ubicación que tuvieron en el ordenamiento, con ventaja nuevamente para los mejores posicionados que actuarán de local.

La tercera ronda y las semifinales de la etapa Eliminatoria se jugarán igual; mientras que la final tendrá lugar a un solo partido, en cancha neutral, sin ventaja deportiva. El ganador ascenderá a la Primera Nacional y el perdedor disputará un partido Promocional con un equipo de la Primera B Metropolitana (será el ganador del Reducido) para determinar otro ascenso.

En caso de igualdad en cualquiera de las instancias eliminatorias, se ejecutarán remates desde el punto del penal para desempatar.

Descenso

Finalizada la etapa Clasificatoria los clubes que ocupen las posiciones 16° y 17° en cada zona descenderán de manera directa al Torneo Regional Federal Amateur 2024 (Total: 4 equipos).

En todos los casos de empates en puntos de dos o más clubes de la misma zona, a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos.

(RP)