Regatas Corrientes abre el 2023 recibiendo a Ferro Carril Oeste

Regatas Corrientes volverá al ruedo en la presente temporada de la Liga Nacional de Básquetbol cuando reciba a Ferro Carril Oeste, abriendo así el 2023. El partido se disputará, a las 22, en el estadio José Jorge Contte.

El encuentro será transmitido a través de la plataforma basquetpass, y contará con Daniel Rodrigo, Gonzalo Delsart y Leonardo Mendoza como jueces, mientras que Armando Cichanowsky será el comisionado técnico.

El Remero volverá a la competencia tras el receso por Navidad y Año Nuevo, y arrastra una racha positiva, ya que viene de una doble victoria en la última gira del 2022 donde le ganó a Unión de Santa Fe y a Independiente de Oliva.

El año pasado Regatas Corrientes lo cerró con un récord positivo de 8 victorias y 7 derrotas, redondeando un 53% de efectividad y ocupando el 9° lugar de la tabla. Durante enero, el Fantasma será local en cuatro compromisos, donde buscará aprovechar la situación para hacerse fuerte en casa y acrecentar su porcentaje de triunfos.

Por otro lado, los de Caballito llegan golpeados tras abrir el año con dos duras derrotas. El pasado lunes cayeron en Formosa 102 a 69 frente a La Unión, y luego perdieron el miércoles frente a San Martín por 92 a 74.

El Verdolaga acumula 8 victorias y 10 derrotas con una efectividad del 44%, ubicándose actualmente en la 12° posición. El dato es que a Ferro se le hace muy difícil salir a la ruta, donde ganó solamente un partido en condición de visitante y cayó en los restantes nueve.

Para el choque de esta noche el entrenador de Regatas Corrientes, Fernando “Tulo” Rivero, no tendrá a disposición a Facundo Piñero, quien será baja por precaución por una molestia en el sóleo, mismo lugar que la lesión que sufrió a comienzo de la temporada, por lo que lo van a preservar. Tampoco estará Marco Giordano, quien sufre una tendinopatía rotuliana.

Por otra parte, cabe resaltar que durante el mes de enero los socios del club regatense dispondrán de una entrada popular sin cargo para asistir a los compromisos de local. Las entradas se retirarán con el carnet y la correspondiente cuota al día.

La entrada popular tiene un costo de $400 para no socios (en enero, los socios no pagan) y las plateas tienen un valor de $1000, para socios, y $1500, para no socios.