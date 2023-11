Dura respuesta en la UCR contra radicales que apoyan a Massa

Luego del acto realizado por un grupo de radicales kirchneristas en apoyo a Sergio Massa, dirigentes de la Unión Cívica Radical salieron a cuestionarlos duramente y remarcaron que aquellos ya no forman parte del partido.

"El radicalismo institucionalmente ha decidido no apoyar a ninguno de los candidatos en el balotaje. Expresiones sectarias y minoritarias de dirigentes que ya no representan a la UCR y forman parte del kirchnerismo, hoy usan la simbología radical para confundir a la sociedad", escribió el senador Alfredo Cornejo.

Mario Negri fue otro de los dirigentes que también salió a cuestionar el acto en el que estuvieron el excandidato a jefe de Gobierno de Unión por la Patria, Leandro Santoro; el diputado oficialista Leopoldo Moreau; y el productor teatral Nito Artaza, entre otros.

"Son gente expulsada de la UCR hace muchos años. No confundir a la opinión pública", escribió el diputado. Y agregó que Santoro, Artaza y Moreau "son todos ex radicales que ya no están en el partido hace años".

El domingo, el grupo de radicales K que apoya a Massa realizó un evento en un clásico punto de reunión de la dirigencia de la Unión Cívica Radical, en el barrio de Balvanera, con la excusa del aniversario por los 40 años de la democracia.

Sin embargo, se convirtió en apoyo explícito a la candidatura presidencial del ministro de Economía. "Siga, siga, siga el baile, al compás del tamborín, Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín", cantaron los presentes en el encuentro.