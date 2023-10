Noelia Pompa contó cuál es el motivo que la obligó a tener que abandonar el Bailando

Poco después de que Ángel de Brito contara la noticia en LAM, Marcelo Tinelli encaró a Noelia Pompa en vivo y le preguntó si era verdad que iba a abandonar el Bailando.

"Voy a estar por dos galas más con ustedes", reconoció la artista. "Tanto que la busqué y se nos va... ¿por qué se tiene que ir?", quiso saber el conductor.

"Me tengo que ir por la residencia de España. Tengo que entrar al país y eso es algo que no depende ni de mí ni de ustedes. Sé que de las dos partes hay muchas ganas de seguir en el certamen y, la verdad, no pensé que iba a entrar así. No tengo ganas de irme, la verdad", se lamentó Pompa.

Dolido con la situación, Tinelli comentó: "Era hasta una de las candidatas a levantar la copa". "Sí, esas ganas estaban", contestó la artista.

Finalmente, el conductor contó que la reemplazante de Noelia será Tuli Acosta y que ella podrá volver cuando termine con los papeles de la residencia. Cabe recordar que la artista vive desde ya hace varios años en España.

Fuente: Pronto