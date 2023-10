Fátima Florez chicaneó a Moria Cásan en el Bailando 2023: “Te voy a seguir imitando”

Ayer, Fátima Florez apareció en el Bailando 2023 en la piel de Carmen Barbieri, quien quedó en el ojo de la tormenta tras su furioso enfrentamiento con Yanina Latorre. Al verla, desde que entró a la pista, Moria Casán no le dejó pasar una y entre las dos, se chicanearon entre pases de facturas.

“¡Que me pague!”, Moria hizo mímica con los labios que acompañó con un gesto de manos mientras Fátima ingresaba al estudio del programa. Minutos más tarde, Florez, en personaje, le dijo a Tinelli sobre las figuras que conforman el jurado: “Veo que pusiste gente que sabe mucho de baile ¡Moria que estudió mucho desde muy chiquita y es profesora!”.

Al oír sus palabras, Casán detalló con el humor que la identifica: “Profesora recibida de danzas clásicas, españolas, americanas y nativas, mi amor”. “Ella da cátedra de todo y si no, lo inventa también”, lanzó la imitadora con un tono irónico para luego expresar: “¡Pero nos queremos con Moria, eh! ¡Si! ¡Nos queremos mucho!”. “Tenemos nuestras idas y vueltas”, la corrigió la jurado del Bailando 2023. Sin embargo, Florez no se achicó y sumó: “Somos todos tan hipócritas en este ambiente”.

Tras interactuar con Marcelo Polino, Ángel De Brito y Paula Chaves, Fátima le preguntó a Moria: “Que callada que estas ¿Te da un poco de cosa verme acá?”. “Estoy escuchándote, amora”, le respondió Casán. “Bueno, me encanta que me escuches porque sos siempre vos la que hablas. No dejás ni un punto ni una coma”, Florez le tiró el palito para luego hacerle saber: “Y te voy a seguir imitando”. “A mi no me molesta que me imiten, a mi lo que me molesta es que no me garpen cuando me imiten”, concluyó Moria.

Fuente: Pronto