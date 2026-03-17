Mariano Hormaechea: “La costanera de Goya está en su etapa final”

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, habló con Hoja de Ruta en El Litoral Streaming sobre el inicio de 2026 y los avances de obras clave en la ciudad. “Estamos arrancando un año complejo desde el punto de vista económico, con la baja en la coparticipación. Pero tenemos un municipio ordenado, sin deudas, y eso nos permite mantener los programas en marcha”, afirmó.

Entre los proyectos más importantes, mencionó la construcción de la nueva terminal: “Las obras actuales en la terminal las hacemos con recursos propios”. También destacó el plan de pavimento: “Tenemos un esquema con recursos propios y otro con el programa ‘Mita y Mita’, donde los vecinos ponen la mitad del cemento y nosotros la mano de obra”.

Costanera en etapa final

Según explicó Hormaechea, la costanera "está en su etapa final, con menos del 10% para concluir”. Faltan por colocar baldosas en la zona norte, instalar juegos para niños y terminar el revestimiento que protege la costa con piedras de gran porte.

Sobre la inauguración, el intendente precisó que “la fecha la define el gobernador Juan Pablo Valdés y podría ser antes de la Fiesta del Surubí, que arranca el 29 de abril”.

Infraestructura y conectividad

Sobre la ruta 27, Hormaechea destacó su importancia estratégica: “Era una necesidad. Es todo un corredor con gran movilidad, donde Goya termina siendo un epicentro de prestaciones de servicios, comercio y empresas”.

En cuanto al aeropuerto local, el intendente indicó que “funciona para aviones de menor porte, pero le faltan algunas cuestiones para darle mayor operatividad. Hace falta desarrollar la parte comercial y garantizar la seguridad para vuelos de mayor porte”.

Además, Hormaechea destacó que el puerto de Goya “hoy no está en funcionamiento, pero el anuncio en Lavalle es un gran anhelo. Viene a potenciar la microregión sur, beneficiándonos a nosotros también”.