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Gestión municipal

Empedrado planifica una nueva terminal y obras para fortalecer su infraestructura

En una entrevista con Hoja de Ruta, el intendente Fernando “Chara” Echeverría detalló los proyectos para mejorar transporte, turismo y alumbrado público en la ciudad.

Por El Litoral

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 10:14

El intendente de Empedrado, Fernando “Chara” Echeverría, confirmó los planes para construir una nueva terminal de colectivos en la localidad. En una entrevista con Hoja de Ruta también mencionó que, tras asumir un municipio deteriorado, "el desafío es ver cómo brindamos servicios básicos y nos equipamos".

Transporte y calles 

"Voy a pedir una licitación para hacer una terminal de Empedrado acorde a estos tiempos, con las fortalezas que tenemos", señaló Echeverría.

Es así que explicó que los colectivos a Buenos Aires no ingresan al pueblo: “La gente tiene que quedarse en la ruta, con el sol, con el frío, con la lluvia. Son personas que se van a trabajar y a buscar la plata para traer a Empedrado”.

Sobre la infraestructura vial, agregó que “las calles están muy rotas, no hay cordón cuneta, y los servicios no son acordes a las lluvias intensas. Los empedradeños van a salvar a los empedradeños, pero para eso tenemos que mejorar nuestro código tributario”.

Turismo y espacios públicos

Además, el intendente habló sobre la situación del camping municipal y sus quinchos que presentan riesgos con tomacorrientes deteriorados. “Estuvimos trabajando en la parte eléctrica, pero queremos reformar integralmente los baños, que no se arreglan hace 15 años", afirmó.

Sobre el alumbrado público, Echeverría explicó: “Tenemos 20 conectores y una persona que a la mañana prende la luz y a la noche la apaga con una tacuara. Eso hace que el consumo sea mayor. Estamos trabajando con la Dpec para poner contactores y redistribuir el alumbrado en varias líneas”.

 

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