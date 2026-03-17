México prepara fuerte operativo de seguridad para Mundial

México avanza en los preparativos para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno federal anunció un amplio operativo de seguridad que movilizará a cerca de 100.000 agentes para garantizar la protección de aficionados, delegaciones y turistas que llegarán al país durante el torneo.

El despliegue forma parte del denominado Plan Kukulkán, una estrategia integral que coordinará fuerzas militares, cuerpos policiales y personal de seguridad privada en las ciudades mexicanas que albergarán encuentros del campeonato: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas tres sedes concentrarán gran parte de la logística nacional dentro del torneo, que se organizará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades mexicanas confirmaron que el operativo contará con aproximadamente 99.000 efectivos. Dentro de esa cifra se incluyen cerca de 20.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, más de 55.000 policías y miles de agentes pertenecientes a servicios de seguridad privada. El objetivo es asegurar que tanto los estadios como los espacios públicos vinculados al evento funcionen bajo protocolos estrictos de protección.

La estrategia contempla vigilancia permanente no solo en los recintos deportivos, sino también en aeropuertos, hoteles, terminales de transporte y zonas turísticas cercanas a las sedes. Durante las semanas de competencia se espera un fuerte incremento en la llegada de visitantes internacionales, lo que obliga a reforzar los sistemas de prevención y respuesta ante posibles incidentes.

Para acompañar este despliegue humano, el plan incluirá equipamiento tecnológico y recursos logísticos de gran escala. Entre los elementos previstos se encuentran aeronaves militares, drones de vigilancia, sistemas antidrones, vehículos de patrullaje, unidades caninas especializadas y plataformas de monitoreo aéreo y terrestre. Con estas herramientas se busca ampliar la capacidad de supervisión del espacio público y mejorar la reacción ante situaciones de emergencia.

Otro de los ejes centrales será la coordinación institucional. El operativo integrará a más de veinte dependencias federales y contará con fuerzas de tarea específicas en cada una de las ciudades sede. Estas unidades estarán encargadas de articular tareas de prevención, inteligencia y control, adaptadas a los diferentes niveles de seguridad requeridos durante el torneo.

Asimismo, el gobierno mexicano trabaja en cooperación con autoridades de Estados Unidos y Canadá, países con los que comparte la organización del campeonato. La colaboración internacional permitirá intercambiar información, unificar protocolos y fortalecer los mecanismos de protección para los millones de aficionados que se prevé asistirán al evento.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito en la historia del fútbol. Será la primera edición organizada de manera conjunta por tres países y también el primer torneo que contará con 48 selecciones participantes. El campeonato se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y se desarrollará en distintas ciudades de América del Norte.

En el caso de México, el país recibirá partidos en tres estadios emblemáticos, entre ellos el histórico Estadio Azteca. El recinto capitalino se convertirá en el primero del mundo en albergar encuentros de tres Copas del Mundo diferentes, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

La magnitud del evento también implica un desafío en términos turísticos y económicos. Las proyecciones indican que millones de visitantes viajarán a América del Norte durante el campeonato, generando un fuerte movimiento en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y entretenimiento.

En este contexto, las autoridades mexicanas consideran que garantizar la seguridad será clave para el éxito del torneo. El despliegue de miles de efectivos y el uso de tecnología avanzada buscan crear un entorno seguro que permita a los aficionados disfrutar del evento y recorrer el país durante uno de los espectáculos deportivos más convocantes del mundo.

Fuente: www.pulsoturistico.com.ar