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SAN LUIS DEL PALMAR

Corrientes: recuperaron autos vinculados a una causa de estafa

La investigación comenzó tras detectarse irregularidades en uno de los vehículos.

Por El Litoral

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 08:18

La Policía de Corrientes recuperó dos autos en el marco de una causa por presunta estafa en San Luis del Palmar. La investigación comenzó tras detectarse irregularidades en uno de los vehículos involucrados.

Una persona adquirió un Toyota Corolla y solicitó la verificación policial del automóvil. Durante los controles se detectaron irregularidades en la documentación y alteraciones en las numeraciones de chasis y motor, lo que derivó en el secuestro preventivo.

Durante las pesquisas, se constató que el comprador había entregado como parte de pago un Toyota Etios, que permanecía en poder del presunto autor de la maniobra. Tras tareas investigativas, la Policía logró recuperar también este vehículo.

De esta manera, se identificó al sospechoso y se aseguraron ambos autos. La causa continúa en el ámbito judicial, mientras se realizan los pasos correspondientes para determinar responsabilidades.

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