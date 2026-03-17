Luciana Martínez de Gran Hermano declaró ante la Justicia

En las últimas horas trascendió que Luciana Martínez -exparticipante de la edición 2025 de Gran Hermano- fue detenida el pasado sábado y quedó imputada por presuntamente haberle robado a un turista bajo la modalidad de "viuda negra".

Todo comenzó en el Smart Hotel de Palermo. Según la denuncia, Luciana y su representante, Cristian Wagner, conocieron a un turista estadounidense en el boliche Makena. Luego de compartir unas copas, los tres se dirigieron a la habitación del hotel del turista.

La víctima declaró que, tras seguir bebiendo en el hotel, se quedó dormido y al despertar se encontró solo y sin sus pertenencias, entre las cuales se encontraba un reloj Cartier, el pasaporte del turista, tarjetas de crédito, ropa interior y otros objetos de valor.

Posterior a lo sucedido, Luciana fue aprehendida y en la casa de su mánager, Cristian Wagner, encontraron un bolso que contenía el pasaporte y el reloj del turista, lo cual complica mucho su situación procesal.

La versión de la defensa de Luciana Martínez

A través de su abogado, Carlos Telleldín, la defensa ha planteado una versión totalmente opuesta: sostienen que no hubo robo, sino que Luciana habría sido víctima de un abuso sexual y privación de la libertad por parte del turista.

Según esta versión, el mánager habría ido al hotel a rescatarla y allí se produjo el incidente con las pertenencias. La estrategia legal ahora busca impedir que el turista salga del país para que pueda declarar.



La declaración de Luciana ante la Justicia

En horas de la tarde de este lunes, la exparticipante de Gran Hermano declaró ante la Justicia, reafirmando lo que su abogado declaró ante los medios respecto de que fue ella la víctima y no la victimaria en esta situación.

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