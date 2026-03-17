Corrientes: sobreseyeron a un hombre tras descubrir pruebas falsas de la Policía

Un hombre acusado de robar pertenencias de un auto en el centro de Corrientes fue sobreseído tras descubrirse que la policía había presentado pruebas falsas. La decisión se tomó este martes en una audiencia de control de acusación, a cargo del juez de Garantías Leandro Damián Llorente.

El caso comenzó cuando la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes entregó un informe, donde aseguraba que las cámaras de seguridad habían registrado al sospechoso. Sin embargo, durante la investigación, el fiscal Pablo Daniel Sosa comprobó que las secuencias de video no existían y que el informe había sido modificado, aparentemente, para incriminar al hombre.

Investigación interna en la Policía

Al desistir de la acusación, el fiscal Sosa subrayó que su decisión se basó en los principios de lealtad procesal y objetividad. El juez sostuvo que, al caer la validez del informe policial, toda la evidencia quedaba anulada.

El magistrado advirtió: “El Estado de Derecho debe tener una aspiración de superioridad ética desde la cual obrar, impidiendo que el poder punitivo actúe con las mismas pautas que las personas que cometen ilícitos”.

El fallo también ordena a la Jefatura de Policía de Corrientes abrir una investigación para determinar responsabilidades. Se buscará aplicar sanciones disciplinarias o penales a los funcionarios involucrados en la confección del informe falso.