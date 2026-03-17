Presentan un proyecto de ley para digitalizar la administración pública de Corrientes

Con el fin de simplificar la burocracia y mejorar la eficiencia estatal, la diputada provincial Sofía Brambilla presentó en la Legislatura de Corrientes una propuesta para transformar la gestión pública a través de herramientas tecnológicas.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con el gobernador Juan Pablo Valdés y el ministro Secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli.

El eje central del proyecto radica en la implementación obligatoria del expediente electrónico, un avance que permitirá reemplazar el soporte físico en los procesos administrativos. Según la legisladora, la provincia cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para dar este salto hacia un sistema más transparente y accesible.

Claves de la reforma administrativa

El proyecto de ley contempla una serie de innovaciones orientadas a centralizar y agilizar los servicios:

Plataforma digital única: un portal centralizado donde los ciudadanos podrán realizar y seguir trámites de manera remota y segura.

Domicilio electrónico ciudadano: la creación de una casilla digital para recibir notificaciones y comunicaciones oficiales con plena validez administrativa.

Interoperabilidad: la integración de sistemas entre los distintos organismos provinciales para compartir información y reducir los tiempos de respuesta.

Firma digital: herramienta clave para garantizar la autenticidad y seguridad de los documentos electrónicos.

Compromiso con la cercanía

Al referirse a la presentación, Brambilla destacó que la propuesta responde a un compromiso asumido para acercar el Estado a la gente. "Este proyecto apunta a aprovechar la tecnología para simplificar los trámites y reducir tiempos administrativos", expresó.

La legisladora también subrayó que Corrientes ya ha realizado importantes inversiones en conectividad e innovación en los últimos años, lo que facilita la adopción de este nuevo modelo de gestión.

"Buscamos un Estado más eficiente que utilice la tecnología para facilitar la vida de los ciudadanos", concluyó.