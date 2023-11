Santo Tomé: uno de los tíos abusadores de la nena de 11 años estuvo preso con condena

n “Nunca pensé vivir esto. Me sorprendió que los autores hayan sido mis hermanos, compartíamos una mesa, tereré”, relató Noelia C (26) la mujer de Santo Tomé que denunció el abuso sexual de su hija de 11 años, por hechos reiterados que se habrían dado desde que la niña tenía 8.

“Mamá no para de llorar, porque por un lado está su nieta, y por el otro, sus propios hijos”, detalló ayer ante Radio Ciudad, donde se explayó sobre los aberrantes hechos, y se quejó de que “la Justicia es muy lenta”, al afirmar que “mi hija hasta ahora no fue escuchada ni recibió contención psicológica”, pese a que han transcurrido diez días desde el 19 de noviembre, cuando radicó la denuncia.

Además agregó que “el abuso sexual fue ahora, en los últimos tres meses”, aunque aclaró que su “tío la tocaba desde que ella tenía 8”, en referencia a su hermano de 23.

Agregó que “mi otro hermano de 39 estuvo preso por homicidio, lo condenaron a 25 años de prisión y salió el pasado mes de marzo al cumplir 18 años. Estaba firmando una condicional cada tiempo. Pensé que se iba a portar bien”, sostuvo.

En cuanto al modo en que se enteró, dijo que “ese domingo fui a votar y al volver me enteré por mi vecina, que es la mujer de uno de mis hermanos abusadores”. Hasta ese momento “mi hija solo dio el nombre de uno de sus tíos, el del mayor. No mencionó al marido de mi cuñada que me había contado”.

Añadió que “a la tarde le pregunté bien a mi hija y ahí contó que fueron los dos. Le dije vamos a hacer la denuncia y no quería porque tenía mucho miedo. Le dijeron que si ella contaba me iban a matar a mí y a su abuela. La calmé, le dije que no iba a pasar nada, entonces ella fue a bañarse y ahí fuimos. Fue una tarde tremenda para mí”.

Luego, “cuando volví de hacer la denuncia, mamá me contó todo. Fue horrible cómo le dejaron la cabeza, y cómo le voy a borrar todo eso a mi hija”, se preguntó al aire, en una entrevista publicada en el portal urgentesantotome.com.ar.

“Ellos -por sus hermanos- ahora están detenidos, gracias a nosotros que nos movilizamos, y le dijimos a la Policía donde se encontraban”.

El menor (23 años) se entregó al otro día de la denuncia. Explicó, sin embargo, que “el mayor (39 años) permaneció prófugo tres días, hasta que hablé con él y le pedí que se entregue, que no agrave más las cosas”.

Pero la mujer además aportó una evidencia, donde reveló uno de los mensajes de su hermano a su hija, donde puede leerse: “Mi vida te súper quiero muchísimo, sos re linda mi corazón, el tío ya quiere estar con vos para mimarte tanto. Me siento feliz”, con fecha del 22 de agosto del 2022.

Escuela

En otro orden de cosas Noelia C. relató que “su hija no fue a la escuela un mes, porque le daba vergüenza. Estos pervertidos le amenazaban todo el tiempo”.

A la situación se le suma que “en la escuela las compañeritas le hacen bullying. Tuve que ir a hablar con los directivos del colegio”, señaló y remarcó que su hija sigue “sin tener asistencia psicológica”.

En otro orden de cosas relató que en su casa del barrio Cementerio donde habrían ocurrido los hechos “vivimos mi mamá, porque esa es su casa, y mis tres nenas, la de 11 años y las otras dos que son menores. También vivía mi hermano de 23 años, el que se entregó”.

Fue allí que recordó que en los últimos tiempos “comencé a tener inconveniente con la conducta de mi hija porque no quería ir a la escuela, tenía malos comportamientos. Después ella me contó que sus tíos la amenazaban para que no vaya a la escuela, para que no cuente nada”.

(WA)