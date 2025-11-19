Pronostican máximas de 32°C en Corrientes y se espera un breve respiro para el fin de semana

Corrientes se mantiene bajo la influencia de vientos del sector norte, lo que asegura la persistencia de las altas temperaturas en la región. Para este jueves, se espera una máxima de 32°C y una mínima de 19°C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la jornada. El viernes podría registrarse lluvias, con el ingreso de vientos por el sur dejará una jornada templada para el sábado.

Leve inestabilidad y alivio

El panorama cambiará ligeramente para el viernes, con la llegada de algunas tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C de mínima y los 30°C de máxima. La probabilidad de precipitaciones es del 40% y se mantendrá durante toda la jornada.

El sábado se espera la rotación del viento hacia el sureste, lo que traerá un leve respiro térmico a Corrientes. La máxima descenderá a 26°C, mientras que la mínima se mantendrá en los 19°C.

Pronóstico para el resto de la semana

El domingo continuará el descenso térmico, con mínimas de 17°C y máximas de 27°C.

Sin embargo, el calor volverá a sentirse con fuerza al inicio de la próxima semana. El martes la ciudad registrará nuevamente máximas de 33°C.