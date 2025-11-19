Demoraron a un sospechoso de intentar cometer un ilícito en Corrientes

En la intersección de Facundo Quiroga y Avenida IV Centenario, personal de la Unidad Especial Antiarrebatos demoró este miércoles al mediodía un sospechoso que se encontraba observando insistentemente domicilios y vehículos estacionados en la zona.



El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12:25, cuando los efectivos detectaron la situación sospechosa y identificaron al ocupante de una motocicleta Honda Titan 150 de color negro.



Al ser identificado, el joven intentó darse a la fuga, pero fue demorado a pocos metros.



Se trata de un individuo, quien cuenta con un frondoso prontuario policial por robo y hurto. Debido a la imposibilidad de justificar su presencia en el lugar y a sus antecedentes, los uniformados procedieron a su demora y posterior traslado a la Comisaría Séptima, donde continúan las actuaciones de rigor.