Encuentro Plurinacional de Mujeres Javier Milei calor en Corrientes
PREVENCION POLICIAL

Demoraron a un sospechoso de intentar cometer un ilícito en Corrientes

El hombre con amplios antecedentes por robo y hurto se movilizaba en una moto de alta cilindrada observaba casas y vehículos.

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 21:00

En la intersección de Facundo Quiroga y Avenida IV Centenario, personal de la Unidad Especial Antiarrebatos demoró este miércoles al mediodía un sospechoso que se encontraba observando insistentemente domicilios y vehículos estacionados en la zona.


El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12:25, cuando los efectivos detectaron la situación sospechosa y identificaron al ocupante de una motocicleta Honda Titan 150 de color negro. 


Al ser identificado, el joven intentó darse a la fuga, pero fue demorado a pocos metros.


Se trata de un individuo, quien cuenta con un frondoso prontuario policial por robo y hurto. Debido a la imposibilidad de justificar su presencia en el lugar y a sus antecedentes, los uniformados procedieron a su demora y posterior traslado a la Comisaría Séptima, donde continúan las actuaciones de rigor.

