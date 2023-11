Sofía Gala habló tras ser acusada de irse de un free-shop sin pagar

Luego de que su nombre se convirtiera en tendencia por un bochornoso escándalo que se produjo en Aeroparque cuando la acusaron de irse del free-shop sin pagar y la Policía la bajó del avión, Sofía Gala rompió el silencio y lo hizo ante la cámara de un noticiero.

La reconocida actriz habló con la prensa durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y, lejos de mostrarse incómoda, o esquiva a la polémica en cuestión, hizo declaraciones al respecto y se mostró de buen humor.

En diálogo con la periodista de TN Mariana Mactas, la hija de Moria Casán comenzó la nota diciendo que estaba "espectacular".

Y agregó: "Acá estoy... No se puede hablar (del hecho que le adjudicaron) porque es tan ridículo que no se puede... No sé qué pasó. La verdad es que no puedo ni hablar de eso porque no entendí bien qué pasó".

Además, la actriz contó que el tema está en mano de sus abogados. Y reconoció: "No la pasé mal, la verdad. Fue bastante divertido".

"¡Pero te bajaron del avión!", le recordó la periodista. "Sí, me bajaron del avión pero después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada", le contestó entre risas la hija de la One.

Más allá de que la actriz intentó relativizar lo sucedido, fuentes oficiales de Aeroparque ratificaron las acusaciones y sostuvieron que "hay grabaciones de cámaras".

"Aparentemente, alguien vio algo irregular y automáticamente intervino la PSA”, dijo.