Absolvieron a un sujeto que estaba detenido desde marzo

Absolvieron por falta de mérito a un hombre de 34 años que fue juzgado por un delito agravado por el uso de arma blanca en la localidad de Esquina.

El abogado José Fernando Codazzi compartió algunos detalles sobre el debate en el que participó en la ciudad de Goya.

En juicio con tribunal unipersonal logró la libertad y falta de mérito para un hombre oriundo de 34 años que había sido detenido en el mes de marzo en la ciudad de Esquina.

Los debates estaban programados para dos días, pero el defensor resaltó la eficacia del trabajo, ya que el debate se llevó a cabo en un solo día, culminando con una sentencia favorable para el acusado.

El abogado logró que su defendido fuera declarado inocente de la acusación de un delito agravado por el uso de un arma blanca. El incidente supuestamente tuvo lugar cuando el acusado abordó un remís en la zona de la terminal y solicitó que lo llevaran a un barrio.

“Mi cliente me propuso un acuerdo en el que cumpliría cinco años de prisión efectiva en Corrientes capital; no es un detalle menor, yo no estaba convencido en absoluto”, comentó el abogado.

La presentación del acuerdo se realizó a través de un juicio abreviado pleno, el cual fue rechazado por el Ministerio Público Fiscal. Como resultado, tuvieron que llevar el caso a juicio, donde, en caso de condena, la sentencia mínima hubiera sido la mínima de siete años y medio.

El juicio fue unipersonal, con la participación del Dr. Julio Duarte, y marcó la última actuación del abogado defensor en lo que resta del año, ya que no hay más fechas.(NG).