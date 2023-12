El Consejo de la Magistratura hará concursos anticipados de jueces

En su último plenario del año, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto para hacer concursos anticipados de jueces -que se aplicará en la justicia nacional y no en la federal- y no esperar a que se produzcan las vacantes. El presidente del Consejo, Horacio Rosatti, planteó como objetivo que en el primer encuentro del 2024 se apruebe el primer llamado a concurso anticipado.

“Bienvenido al barco que navegamos”, le dijo Rosatti al comienzo de la sesión al senador del PRO Luis Juez que hacía su debut en el Consejo. Juez asumió en el organismo tras una disputa judicial de un año con el kirchnerismo por esa banca.

El primer tema que se planteó en el plenario -no estaba en el orden del día- fue laboral. La diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley señaló el 30 de noviembre vencieron contratos que no se renovaron y que otros sí. Y que en la misma situación están otros empleados con contratos que vencen a fines de diciembre. Se trata de 17 personas, informó el periodista Martín Angulo en Infobae y agregó que la gran mayoría pertenece a la ex Oficina de Enlace, una dependencia que tenía como tarea central la seguridad y que fue disuelta cuando dos empleados quedaron detenidos por secuestro extorsivo.