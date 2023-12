Muscari: “Cuando vi el video de Lucio, sentí y deseé que fuera mi hijo"

El lunes 18 de diciembre a las 12 en una sala del juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, Lucio que el 11 de octubre nos contaba lleno de esperanzas que su máximo deseo era encontrar una familia que lo quiera, comenzó a cumplir ese sueño de la mano del productor teatral José María Muscari.

La jueza, Carolina Macarrein dio la guarda preadoptiva a José María y Lucio se trasladó a Buenos Aires para comenzar a caminar la vida junto a la persona que lo eligió y él eligió.

“Nos elegimos”, relata con toda seguridad José María, quien además nos comentó que cuando vio el video de Lucio sintió y quiso que fuera su hijo.

Cuando los sentimientos mandan

Muscari estaba de viaje por Europa con un amigo cuando lo vio a Lucio decir esa frase que nos emocionó a todos “Siempre me decía lo mismo mi mamá voy a cambiar, voy a cambiar y nunca cambió; y bueno si no vas a cambiar ya está, si no me vas a querer tampoco, va a haber otra gente que me quiera”, y así fue, ahí estaba Muscari esperando a la persona indicada que llegara a su vida para hacerlo papá.

“Es un poco indescriptible y extraño lo que voy a decir. Pero cuando vi el video de Lucio, sentí por un lado, es mi hijo pero también desee “quiero que sea mi hijo” y a partir de ese momento aliñé mi compromiso, mis acciones, mi positividad y todo para que suceda”, nos cuenta el productor.

Y a pesar que desde el primer momento, por la viralización del video, sabía que muchas familias estaban interesadas en darle un hogar a Lucio “una voz interna en mí, que nunca me había pasado, me decía “es él”, nos relata Muscari.

La primera vez que cruzaron sus miradas y sus vidas

Si bien el proceso hasta llegar a la guarda pre adoptiva fue largo porque la trascendencia de la adopción así lo requiere. Sin dudas el momento mágico fue la primera vez que Lucio y su papá, cruzaron, miradas.

Fue en el Hogar de varones Miguel Magone donde vivía Lucio y Muscari lo pasó a buscar para salir a pasear.

“La primera vez que lo vi a Lucio sentí muchos nervios, mucha emoción y los dos estábamos un poco tiesos. Pero ni bien salimos de ese lugar, el vínculo fluyó”.

“Toda esa dureza del principio desapareció y fuimos a desayunar, a caminar, a conocer la costanera, el shopping, entramos al cine y volvimos caminando un montón y hablando. Cuando me di cuenta habíamos pasado 12 horas ininterrumpidas juntos y ni nos habíamos dado cuenta”.

“La relación desde el principio fue muy fluida porque Lucio es muy fluido”. Aunque reconoció, que es una relación a construir.

“Ya tengo una cotidianeidad con Lucio, ya vive en casa. Tuvimos pruebas pilotos anteriores, el vino dos días a Buenos Aires, volvió a Corrientes, hubo todo un período de adaptación hasta llegar a esta guarda que es el paso previo a la adopción definitiva y a que Lucio pase a tener mi apellido y que sea legalmente mi hijo”.

Las relaciones se construyen desde el amor

José María Muscari habla con claridad y seguridad y aunque la felicidad lo invade es consciente de que en toda relación habrá momentos maravillosos y otros no tanto.

“Por supuesto que todo este camino tiene encuentros, desencuentros y angustias, pero son los mismos problemas que se pueden tener con un hijo biológico adolescente y en este caso con la particularidad que durante 15 años no nos conocimos y nos estamos conociendo ahora”.

Su deseo de ser padre y la adopción de un adolescente

El deseo de la paternidad estaba latente en Muscari desde los veinte y pocos años y fue a distintas reuniones del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) pero nunca se concretó.

“Yo tenía la fantasía que tiene mucha gente sobre la adopción, que era adoptar un bebé y en ese momento ya era difícil adoptar bebés y por suerte, lo sigue siendo. Quiere decir que no hay muchos bebés en estado de adopción. Y eso es bueno porque quiere decir que tienen sus propias familias. Y en ese momento yo no tenía mucho conocimiento sobre la posibilidad de expandir la idea de la adopción”, explica Muscari.

“Luego comenzás a pensar, porqué no un niño más grande? y con el video de Lucio esa idea cobró mucha fuerza, y cuando algo que tiene que ver con el amor, con la empatia y el compromiso se activa ya no se puede detener”.

Transformar el dolor en amor

Para Muscari la adopción de un adolescente no debe acarrear más dudas e incertidumbres que cualquier otra decisión importante de la vida.

“Dudas tenemos ante todas las cosas de la vida y si no las tenemos no somos humanos. Por supuesto que adoptar, tener un hijo biológico o inseminar; todo nos da duda”.

Pero consideró que hay mucha ignorancia sobre la adopción adolescente y por ello durante los últimos años me interiorice para aprender”

“Gracias a la organización “Adopten niñes grandes” que es una movida muy buena que hacen en redes un grupo de madres y padres adoptantes empecé a conocer la realidad de la cantidad de chicos más grandes que había en estado de adoptabilidad y conocer esas historias que se convirtieron del dolor al amor. Esas historias me impulsaron”.

Muchos niños grandes esperan por esa familia que los abrace

Los datos de adopción en nuestro país reflejan una baja tendencia en cuanto a la cantidad de familias que desean postularse a convocatorias de niños adolescentes. Según las cifras que publicó la DNRUA (Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos) la gran mayoría de adoptantes buscan un bebé.

De un total de 1874 solicitudes de adopción en Argentina solo el 0.37% quieren a un adolescente de 15 años o más.

Es decir que hay muchos niños que si no se visibilizan sus historias, como en el caso de Lucio, cumplirán la mayoría de edad en instituciones y luego egresarán y tendrán que seguir su vida sin ese acompañamiento que esperaron durante años.

Sobre esto nos dice el productor “cuando yo quería adoptar un bebé tenía veinte y pico de años y quizá en ese momento un bebé iba con mi vida, hoy que tengo 47 años soy cronológicamente el padre de Lucio, no de un bebé”.

“Al tener 47 años, es como que a Lucio lo hubiera tenido a mis 32 años es totalmente lógica la edad que tenemos y eso hace que todo sea mucho más funcional y dinámico mucho mas real”, nos relata su experiencia de los primeros días compartidos juntos.

“A mi vida le resultaría mucho más complicado ponerme a cambiar pañales o quedarme toda la noche sin dormir porque el bebé llora cuando al otro día tengo que encarar mi jornada laboral intensa. Por supuesto que con un adolescente hay otras complejidades, pero no son esas”.

“Yo tengo la inmensa suerte de tener un hijo que es un ser súper resiliente y que es educado y tiene excelentes hábitos adquiridos, pero si así no fuera, le digo a todo el que tiene miedo de adoptar un niño más grande que lo genial es que viene con un montón de camino allanado y un montón de caminos por allanar juntos. Y eso es lo mejor”, finaliza el productor para el que hoy es prioridad fortalecer el vínculo con su hijo.