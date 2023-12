“El gobierno anterior nos discriminó y a mí me trataron de loca por reclamar”

La ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, hizo un repaso de su gestión en el difícil año que culmina, sin olvidar el contexto del aniversario de los 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina.

En diálogo con el programa de radio Hoja de Ruta de El Litoral Radio, dijo que la Argentina dio “un gran paso fortaleciendo los 40 años de democracia”. “La institucionalización es importante, pero aún faltan las cuestiones económicas que beneficien a todos. Tenemos que saber que hay derechos, pero que también hay obligaciones y en este tema nos falta bastante”, añadió.

Gabur viene de una tradición familiar de trabajo en una empresa privada relacionada con las actividades agropecuarias, de modo que su impronta se basa en la regla sencilla, pero no menos importante que sostiene que no se puede gastar más de lo que se tiene. En la charla develó algunos aspectos de la difícil relación que su área mantuvo con la gestión del presidente saliente Alberto Fernández.

En este sentido, contó que cada vez que gestionaban fondos al Gobierno nacional eran discriminados. Como un adelanto de los tiempos venideros, les decían entonces que “no había plata”. Inclusive recordó que el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, “le dijo al gobernador que era una loca porque me senté en una mesa donde todas las provincias decían los millones que recibían para parques industriales. Entonces dije: Corrientes no recibió nada. Después de eso, de Mendiguren lo llamó el gobernador para decirle que estaba loca por decir eso en una reunión de ministros y empresarios”.

En ese momento, sintió la obligación de decir que Corrientes llevaba adelante 18 parques industriales y era discriminada.

“Entonces el secretario de Mendiguren, me dice: pero ministra, ¿cómo va a decir eso en esta mesa? ¿Por qué no me llamó a mí? Lo llamé durante dos años, le contesté. Mandábamos los proyectos que trabajamos durante 18 meses”.

El episodio entre el funcionario nacional massista y la ministra correntina deja en evidencia, además, una práctica muy común en las estancias de todo el territorio: cuando un peón se descarrila, o se planta, al que llaman es al patrón.

Los proyectos

Los fondos para tres proyectos que le prometieron desde Nación, y no cumplieron, fueron para el parque industrial de Mocoretá, el de Ituzaingó y el de Mercedes.

Según Gabur, se presentaron las documentaciones que en todos los casos fueron objetados a pesar de haber concluido los trámites.

Pone especial énfasis en el caso de Mocoretá, porque se trataba de “un parque industrial con muchas empresas, pero además queríamos darle al portal de entrada a Corrientes una infraestructura que diera cuenta de la importancia que le damos desde la gestión al tema. Con mucho esfuerzo lo vamos a hacer nosotros. Diez millones de dólares hemos invertido en parques industriales con fondos propios”.

En el caso de Ituzaingó plantearon la construcción de un puente sobre un riacho en la entrada al parque industrial que permite la conexión con las obras donde están asentadas algunas industrias, pero tampoco fueron escuchados.

El Gobierno de Corrientes tiene 18 proyectos ejecutivos en marcha, todos con fondos propios.

La Cruz está en marcha y terminaron la primera parte de obras en San Carlos y Bella Vista, donde concluyeron los caminos de ingreso aunque falta el portal y el puente de ingreso. En ese lugar hay dos empresas: de carne envasada y otra frutícola. En Mocoretá cuentan con el proyecto ejecutivo y evalúan si se realizan con fondos propios.

—¿Cuánto vale lo que falta en esos parques?

—Son distintos los valores. Decirte precios de las obras en este momento, no, pero tratamos de pasar a dólares para ver cuánto invertimos y tratamos de hacer las obras en forma rápida, seguir la mecánica del pago, para poder hacerla y concluir.

Felizmente, excepto el cerramiento de Paso de los Libres y el de Bella Vista, que está en ejecución, todas las otras obras han terminado. Pero no solamente que se están haciendo obras, estamos posibilitando el crecimiento del empleo privado. Hoy tenemos la suerte de que nuestro empleo privado registrado sea el tercero en el Norte Grande aunque también es cierto, y duele decirlo, que tenemos comportamientos corruptos. Muchas veces una pyme toma cinco empleados, y cuando uno le hace un juicio y el fallo no es tan justo, puede llegar a destruir a la pyme.

—¿Cuántas empresas y cuánto trabajo hay relacionado con eso?

—En el parque de Santa Rosa hay 390 empleos, y creciendo, porque todas las empresas están creciendo, son 19 las que están instaladas. En Ituzaingó, tenemos 380 puestos de trabajo, y 7 industrias instalándose.

—¿Y el perfil de las empresas cuáles son?

—Foresto industrias. En el de Paso de los Libres, es industrial, pero también es logístico, tenemos dos empresas logísticas grandes: Schneider y Kuvox.

Empezaron a hacer pruebas en el aserradero grande en Virasoro. La empresa estaría en funcionamiento pleno en mayo o junio, y están inaugurando en abril y significan 300 empleos, y cuando funcione a pleno 800, con capacidad de crecimiento y de llegar a 1200 puestos de trabajo. Realmente, cuando uno mira los números, y los resultados, vemos que Corrientes ha dado un salto industrial.

—¿Cuánto aporta al PBI la actividad industrial?

—Estamos en el 9%. El problema es que en la provincia no tenemos un registro de industria, pero lo estamos elaborando. Tenemos que saber cuántas y cuáles son nuestras industrias para poder diseñar las políticas, más allá de lo que tenemos planificado. Pero también tenemos chicos en las escuelas técnicas que no saben ni siquiera dónde están las industrias. Estamos trabajando en ese tema.